Πάτρα: Τι απαντά ο δήμος στη ΔΕΕΠ για την αξιοποίηση του λιμανιού

Απάντηση στη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας έδωσε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων, με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αφορούν το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας, την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και τη διέλευση του τρένου.

Η δημοτική αρχή ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική και επαναλαμβάνει τη διαφωνία της με έργα και παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνουν την πόλη και τους κατοίκους της.

Η ανακοίνωση

"Καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί η παραληρηματική αντίδραση της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Αχαΐας για τη στάση που κρατάει η Δημοτική Αρχή απέναντι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και την «ταφόπλακα» που θέλουν να βάλουν στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης μας με δεξαμενές LNG, απόβλητα εξορύξεων, χιλιάδες τετραγωνικά χτισμένου χώρου, που θα χαριστούν σε ομίλους, αλλά και την επίγεια διέλευση του τρένου.

Πάει πολύ να μιλάνε αυτοί που έχουν μετατρέψει τη ζωή των εργαζομένων σε «κόλαση», με τα 13ωρα και τα διαλυμένα εργασιακά δικαιώματα, που έχουν βάλει λουκέτα στα μαγαζιά των βιοπαλαιστών εμπόρων και αυταπασχολούμενων και σφίγγουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό του ελληνικού λαού που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.

Αντί να σκύβουν το κεφάλι, ζητούν να γίνουμε οι κλακαδόροι της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζουν.

Βαφτίζουν μίζερο όποιον σηκώνει κεφάλι, όποιον αρνείται να συμβιβαστεί με όσα δρομολογούν και όποιον καταγγέλλει την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός, στις δομές υγείας, την εκπαίδευση, στην καθημερινότητά του.

Με τα στελέχη της ΝΔ, τις κυβερνήσεις και τα συμφέροντα που υπηρετούν δεν είμαστε στην ίδια πλευρά.

Απέναντι στους υπηρέτες των αφεντάδων και στη δυσωδία των σκανδάλων, επιλέγουμε τον κόσμο της δουλειάς, της αξιοπρέπειας, του αγώνα, των αναγκών του πατραϊκού λαού και των παιδιών μας".