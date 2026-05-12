Η ταινία "Iron Maiden: Burning Ambition" από την Πέμπτη 14-5 και στην Πάτρα

Οι θρυλικοί Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα το 2026 στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας "Run For Your Lives" World Tour, γιορτάζοντας 50 χρόνια καριέρας και ως γνωστόν, θα εμφανιστούν live για μια μοναδική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ) της Αθήνας το Σάββατο 23 Μαΐου 2026.

Την ίδια ώρα κυκλοφορεί την Πέμπτη 14-5-2026 σε διανομή της Tanweer στις Ελληνικές αίθουσες (και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε), η ταινία-ντοκιμαντέρ με τίτλο "Iron Maiden: Burning Ambition" σε σενάριο: Ντέιβιντ Τιγκ & σκηνοθεσία: Μάλκομ Βένβιλ.

Εμφανίζονται: Iron Maiden, Χαβιέ Μπαρδέμ, Λαρς Ούλριχ, Τσακ Ντι.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ματ Γκόρμλι, Τζέιμι Γκράμστον, Στιούαρτ Λακ, Τζεφ Τόμτσο

Μοντάζ: Τζέιμς Λέστερ, Ντάνιελ Ντουράν, Μαρκ Χόφερλιν, Τζουλς Κορνέλ

Μουσική: Σκοτ Σαλίνας.

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 14 Μαΐου.

Διάρκεια: 106 λεπτά.

Με πρωτοφανή πρόσβαση στα επίσημα αρχεία και με προσωπικές, βιωματικές αφηγήσεις από τα παλαιότερα και σημερινά μέλη του συγκροτήματος των Iron Maiden, η ταινία προσκαλεί το κοινό να ζήσει από κοντά μία από τις πιο εμβληματικές πορείες στην ιστορία της μουσικής.

Διανύοντας πέντε (5) δεκαετίες, το δυναμικό ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος από τις παμπ του Ανατολικού Λονδίνου μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Με αποκλειστικές συνεντεύξεις από τα μέλη των Iron Maiden και τη συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ, και οι Λαρς Ούλριχ και Τσακ Ντι, καθώς και ολοκαίνουργιες animated σκηνές με τη θρυλική μασκότ του συγκροτήματος, τον Eddie, η ταινία μας φέρνει κοντά στο αδιαπραγμάτευτο όραμα των Iron Maiden και στην ακλόνητη σχέση τους με την παγκόσμια στρατιά των θαυμαστών τους.

H ταινία που στο rotten tomatoes συγκεντρώνει ποσοστό 91%, βγήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 Μαΐου 2026.

Μία ταινία για τους λάτρεις του μουσικού συγκροτήματος heavy metal, Iron Maiden και όχι μόνο. Οι Iron Maiden δημιουργήθηκαν στο ανατολικό Λονδίνο το 1975 από τον μπασίστα και στιχουργό Steve Harris.

Το διαφημιστικό τρέιλερ της ταινίας είναι πάντως πολύ ξεσηκωτικό και αξίζει κάποιος να δει το φιλμ.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ