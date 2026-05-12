Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Φέτος θα είμαι στην κριτική επιτροπή

Στη θέση της κριτικής επιτροπής θα βρίσκεται στον νέο κύκλο του GNTM η Ηλιάννα Παπαγεωργίου.

Το μοντέλο, που θα έχει διπλό ρόλο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, ανέφερε ότι ο κόσμος ήθελε να διατυπώνονται περισσότερες απόψεις εκ μέρους των κριτών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, με τις πρώτες οντισιόν.

«Ξεκινάνε επιτέλους τα γυρίσματα του GNTM. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, προετοιμαζόμαστε. Υπάρχει μία αναμπουμπούλα, δοκιμασίες, ρεπεράζ, πράγματα, χαμός. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι οντισιόν, οπότε σιγά-σιγά μαζευόμαστε», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Τρίτη 12 Μαΐου.

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι στον νέο κύκλο θα βρίσκεται στη θέση της κριτικής επιτροπής: «Φέτος θα είμαι στη θέση της κριτικής επιτροπής. Θα είμαι μαζί με την υπόλοιπη παρέα. Νομίζω ότι ο κόσμος ήθελε περισσότερα σχόλια στο τραπέζι, οπότε εδώ είμαστε για τον κόσμο και για τα παιδιά φυσικά».

