Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Φέτος θα είμαι στην κριτική επιτροπή

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι οντισιόν, ανέφερε το μοντέλο για το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Στη θέση της κριτικής επιτροπής θα βρίσκεται στον νέο κύκλο του GNTM η Ηλιάννα Παπαγεωργίου.
Το μοντέλο, που θα έχει διπλό ρόλο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, ανέφερε ότι ο κόσμος ήθελε να διατυπώνονται περισσότερες απόψεις εκ μέρους των κριτών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, με τις πρώτες οντισιόν.
«Ξεκινάνε επιτέλους τα γυρίσματα του GNTM. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, προετοιμαζόμαστε. Υπάρχει μία αναμπουμπούλα, δοκιμασίες, ρεπεράζ, πράγματα, χαμός. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι οντισιόν, οπότε σιγά-σιγά μαζευόμαστε», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Τρίτη 12 Μαΐου.
Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι στον νέο κύκλο θα βρίσκεται στη θέση της κριτικής επιτροπής: «Φέτος θα είμαι στη θέση της κριτικής επιτροπής. Θα είμαι μαζί με την υπόλοιπη παρέα. Νομίζω ότι ο κόσμος ήθελε περισσότερα σχόλια στο τραπέζι, οπότε εδώ είμαστε για τον κόσμο και για τα παιδιά φυσικά».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη νέα προσθήκη του κύκλου, την Μπέττυ Μαγγίρα, εκφράζοντας την ανυπομονησία της να συναντηθούν: «Δεν έχουμε συναντηθεί ακόμα. Έχουμε μιλήσει μόνο μέσω μηνυμάτων, “καλή αρχή”, “να τα πάμε καλά”. Περιμένω πώς και πώς να βρεθούμε όλοι μαζί».
Σε άλλο σημέιο των δηλώσεών της, εξήγησε ότι λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, ο γάμος με τον Γιάννη Καραβασάνη δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος. Όπως ανέφερε: «Φέτος δεν θα παντρευτούμε, σίγουρα. Είναι και η δουλειά μου, είναι και ο γάμος μου. Ο Γιάννης από το σπίτι δεν φεύγει, η δουλειά πρέπει να γίνει τώρα αυτό το καλοκαίρι, οπότε κάποιος έπρεπε να περιμένει. Οι καλεσμένοι είναι γύρω στους 100. Το έχει βάλει ο Γιάννης αυτό. Μη μου καίτε όμως άλλα πράγματα γιατί ό,τι καίμε τηλεοπτικά μετά μου τα φέρνει και μου τα χαλάει».
Εργάτες γης σε Αχαΐα- Ηλεία: Δέκα θετικά τεστ μαντού σε σύνολο 13 εξεταζόμενων- Έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ
Η Πάτρα υποδέχεται αύριο το ρομπότ Σοφία- Πού θα το συναντήσετε
Χανταϊός: Τι είναι και πώς μεταδίδεται – «Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία»- Ο Χαράλαμπος Γώγος εξηγεί
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr