Κέρκυρα: Νεκρός 56χρονος μετά από απολογία για παιδική πορνογραφία

Νεκρός εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (12/5) ένας 56χρονος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία στην Κέρκυρα.

Ειδικότερα, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες στον κήπο του σπιτιού του, στα Κανάλια της Κέρκυρας, από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Αυτή την ώρα στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera.gr, πρόκειται για αυτοκτονία, με τις ενδείξεις να μαρτυρούν ότι ο άνδρας χρησιμοποίησε ένα κυνηγετικό όπλο για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει τις τελευταίες ώρες τη Δικαιοσύνη. Μόλις μία ημέρα πριν, ο 56χρονος είχε κληθεί να απολογηθεί για σοβαρή υπόθεση που σχετίζεται με παιδική πορνογραφία, μετά την οποία οι δικαστικές αρχές είχαν αποφασίσει να τον αφήσουν ελεύθερο με την επιβολή περιοριστικών όρων.