Η Νέα Αριστερά Αχαΐας για το εργατικό ατύχημα σε οικοδομή στην Πάτρα

Σε ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά Αχαΐας για το πρόσφατο εργατικό ατύχημα σε οικοδομή στην Πάτρα, αναφέρει πως "αποτελεί ένα ακόμα τρισάθλιο κρίκο σε μια σειρά βαριών εργατικών ατυχημάτων που κατατάσσουν τη χώρα μας στην αρνητική πρωτοπορία της Ευρώπης.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της ουσιαστικής διάλυσης της Επιθεώρησης Εργασίας, των νομικά ακάλυπτων όρων εργασίας και υγιεινής και ασφάλειας σε αυτήν, του κλεισίματος ματιού στις κάθε λογής εργοδοσίες για ανοχή σε παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, της άρνησης από το Υπουργείο Εργασίας υποχρεωτικοποίησης της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλο τον κλάδο και ενίσχυσης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Ευχόμαστε στον άτυχο εργάτη να αποκατασταθεί γρήγορα η υγεία του, συμπαραστεκόμαστε στον ίδιο, στην οικογένεια και στους συναδέλφους του. Ο αγώνας κάθε δημοκρατικού πολίτη δεν μπορεί παρά να στοχεύει στο σεβασμό του κόσμου της εργασίας, των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και πρώτα από όλα στο δικαίωμα μιας ζωής με ασφάλεια και ευημερία".