Αυτό που δεν διαβάζετε στις δημοσκοπήσεις, η μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί

Υπάρχει μια εκλογική έκπληξη που “ψήνεται” αργά αλλά σταθερά, μακριά από τα πρωτοσέλιδα που χαρίζει το σύστημα σε όσους το υπηρετούν.

Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η μεγάλη ανατροπή των επόμενων εκλογών — όχι γιατί το λέει κάποιος, αλλά γιατί το ζητάει η ίδια η πολιτική πραγματικότητα.

Μέσα σε ένα τοπίο αποσύνθεσης, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει αυτό που κανείς δεν περίμενε: έχει σοβαρό πρόγραμμα, αξιόπιστα στελέχη και πολιτική δυναμική που έχει φέρει την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε πολύ δύσκολη θέση. Οι αποκαλύψεις που έχουν γίνει, οι θεσμικές παρεμβάσεις, η σταθερή παρουσία στη Βουλή — όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι η εικόνα ενός κόμματος που λειτουργεί ως αξιωματική αντιπολίτευση (εν αναμονή κυβέρνηση) στην πράξη.

Τα χρόνια που πέρασαν, ένα μεγάλο κομμάτι της δημοκρατικής παράταξης διασκορπίστηκε. Άλλοι πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ κυνηγώντας την αλλαγή, άλλοι στη Νέα Δημοκρατία ψάχνοντας για σταθερότητα, άλλοι έμειναν σπίτι τους πεπεισμένοι ότι η ψήφος τους δεν αλλάζει τίποτα. Σήμερα, η συγκυρία δεν είναι απλώς ευνοϊκή, είναι ώριμη για να επιστρέψει όλος αυτός ο κόσμος στο φυσικό του χώρο.

Εκείνοι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ θέλοντας πολιτική αλλαγή βλέπουν το κόμμα τους να μπαίνει σε ουσιαστική αναστολή ενόψει του νέου εγχειρήματος Τσίπρα. Πρόκειται όμως για μια προσπάθεια που αφορά ένα μέρος του πρώην κόμματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πολιτική κατάσταση. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί απλώς να καταστεί δεύτερος, χωρίς μεγάλες πιθανότητες να το πετύχει. Για όσους ψηφίζουν με γνώμονα την αλλαγή, η κατεύθυνση είναι πια ξεκάθαρη.

Εκείνοι που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία ανακάλυψαν ότι το σύστημα Μητσοτάκη, αντί για τη λαοπόθητη σταθερότητα, έφερε σκάνδαλα, αδιαφάνεια, τεράστια οικονομικά προβλήματα και απολυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης. Δεν έχουν κανένα λόγο να παραμείνουν εκεί, τη στιγμή που ο φυσικός πολιτικός τους χώρος έχει αναγεννηθεί από την τέφρα του και εμφανίζεται με σοβαρότητα και θεσμικότητα απέναντι σε μια κυβέρνηση που παραπαίει.

Πιο δύσκολη είναι η επαφή με εκείνους που απέχουν. Πιστεύουν ότι το πολιτικό σύστημα δεν τους αφορά, ότι όποιος κι αν κυβερνήσει η καθημερινότητά τους δεν αλλάζει. Γι’ αυτούς χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Χρειάζεται να νιώσουν ότι μιλάς για τη ζωή τους και όχι για την εξουσία σου. Κι αυτό είναι ακριβώς το στοίχημα που έχει μπροστά του το ΠΑΣΟΚ — και το μόνο που αξίζει να κερδηθεί. Γιατί όταν ξυπνήσει αυτός ο κόσμος που έχει απαρνηθεί την κάλπη, δεν θα υπάρχει δημοσκόπος που να το είχε προβλέψει και κανένα σύστημα αρκετά ισχυρό να το σταματήσει.

Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Το ΠΑΣΟΚ δεν ζητάει απλώς ψήφους. Ζητάει να γίνει ο καταλύτης μιας νέας εποχής, όπου η πολιτική επιστρέφει στους πολίτες, η διακυβέρνηση γίνεται ξανά σοβαρή υπόθεση και η Ελλάδα πατάει γερά στα πόδια της. Η ιστορία δίνει δεύτερες ευκαιρίες σε όσους ξέρουν να τις αρπάξουν. Ας μην την αφήσουμε λοιπόν να χαθεί.