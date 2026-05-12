Πάτρα: «Μια ωραία πεταλούδα…» στον κήπο του Πολύεδρου

Συνεχίζονται το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, οι καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα.

Αυτό το Σάββατο, με «Μια ωραία πεταλούδα…» που θα φτιάξει ο καθένας, μικροί, μεγάλοι, θα γεμίσουμε χρώματα τον κήπο του Πολύεδρου.

Στο μεταξύ γεμάτο είναι το πρόγραμμα της τρέχουσας εβδομάδας 11 – 16 Μαΐου 2026 στο Πολύεδρο.

Συνεχίζεται η ομαδική εικαστική έκθεση «Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III» ενώ εγκαινιάστηκε & η Έκθεση Φωτογραφίας «Beyond Borders/Πέρα από τα σύνορα» της Liu Gaoli, Κινέζας ανθρωπολόγου και μουσειολόγου την Δευτέρα 11/5.

Για την Τρίτη 12/5 στις 20.00 είναι προγραμματισμένη η 3η εκδήλωση της ενότητας «Λόγος & Αλγόριθμος» Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη & το μέλλον.

Στην τρίτη συνάντηση, ο Μιχαήλ Παρούσης, Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας, Θεωρίας & Επιστημολογίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Πατρών συνομιλεί με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, Υποψήφιο Διδάκτορα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Η έννοια της αυτονομίας από τη φιλοσοφία στην τεχνολογία

και η ηθική διαπαιδαγώγηση των μηχανών».

Ακόμα το Σάββατο 16-5 στις 20.00 θα παρουσιαστεί Θεατρικό αναλόγιο με τον Πατρινό ηθοποιό Διονύση Βούλτσο σε κείμενα της Ευρυδίκης Τρισόν Μιλσανή. Θα συνοδεύει μουσικά ο Γιώργος Δημογιάννης.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

*Την Κυριακή 17-5 στις 11 το πρωί στο Πολύεδρο, θα πραγματοποιηθεί Συναυλία μαθητών του Δημήτρη Μακρή, καθηγητή κλασσικής κιθάρας. Με τον Άγγελο Βουτυρά και τον Γιώργο Δημογιάννη. Θα ακουστούν έργα Bach, Shore, Dyens, Piazzolla Albéniz, κ.α.