Εν αναμονή απαντήσεων από την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, στον Εισαγγελέα το πόρισμα

Ποινική διάσταση ενέχει ο εντοπισμός ουκρανικού θαλάσσιου drone σε σπηλιά, στη Λευκάδα, ενώ το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης δεν θα αργήσει, κατά πληροφορίες, να ακολουθήσει.

Συγκεκριμένα, μόλις οι Ένοπλες Δυνάμεις ολοκληρώσουν τη σύνταξη του πορίσματος από την εξέταση του μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) που βρίσκεται σε εξέλιξη, τότε αναμένεται να διαβιβάσουν το σχετικό πόρισμα στο Λιμενικό.

Στην συνέχεια, το Λιμενικό θα διαβιβάσει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το πόρισμα στον Εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών ως προς την παρουσία οπλισμένου με εκρηκτικά θαλάσσιου drone, σε περιοχή κοντά στη Λευκάδα.

Εν τω μεταξύ, στην ταυτότητα του θαλάσσιου drone αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέροντας από τις Βρυξέλλες, όπου μετείχε στην Σύνοδο των ομολόγων του πως πρόκειται για ουκρανικό μη επανδρωμένο όχημα επιφανείας.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας, «θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου - παρουσία μέσω βιντεοκλήσης του Ουκρανού υπουργού Άμυνας- για τα δεδομένα σχετικά με το drone που "ψαρέψαμε" στην Ελλάδα, είναι ουκρανικό», συμπληρώνοντας ότι «η παρουσία αυτού του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας». «Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα» συνέχισε στη δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ενημέρωσε σήμερα για το θέμα τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός υπουργός Εθνικής Άμυνας αντέτεινε πως θα διερευνήσει την υπόθεση, για να επανέλθει, την στιγμή που το θαλάσσιο drone εξετάζεται από κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στην Αθήνα, προκειμένου να γίνει σαφές ποιοι ήταν οι επιχειρησιακοί στόχοι, αλλά και οι χειριστές του.

