Μπαράζ παραιτήσεων στη βρετανική κυβέρνηση - Σε αδιέξοδο ο Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ πέταξε το γάντι στους επικριτές του, επιμένοντας ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου του ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός, και προκαλώντας τους αντιπάλους του να ξεκινήσουν επίσημη διαδικασία για την ανάδειξη νέου ηγέτη.

«Το Εργατικό Κόμμα διαθέτει διαδικασία για την αμφισβήτηση του ηγέτη και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί» δήλωσε. «Η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση. Αυτό ακριβώς κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο».

Η δήλωση του Στάρμερ ήρθε λίγο μετά την παραίτηση της υπουργού Μιάτα Φανμπουλέ, που έγινε η πρώτη που αποχώρησε από την κυβέρνησή του. Αργότερα την Τρίτη, παραιτήθηκαν επίσης η υφυπουργός για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, Τζες Φίλιπς, και η υφυπουργός Δικαιοσύνης Αλεξ Ντέιβις-Τζόουνς. Παραιτήσεις που έχουν εντείνει την πίεση προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, με ορισμένα στελέχη μάλιστα των Εργατικών να ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Το όριο των 81 βουλευτών και οι δηλώσεις στήριξης

Οι δηλώσεις του Στάρμερ σημαίνουν ότι προκαλεί τους αντιπάλους του να εξασφαλίσουν την υποστήριξη 81 βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, το όριο που απαιτείται για να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής ηγέτη. Σημειώνεται πως, περισσότεροι από 70 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος έχουν καλέσειτον Στάρμερ να παραιτηθεί.

Όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στον Wes Streeting για να δουν αν θα προχωρήσει σε επίσημη αμφισβήτηση, παρόλο που ο υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα το πράξει.

Πηγές του υπουργικού συμβουλίου ανέφεραν ότι ο Στάρμερ διάβασε μια δήλωση στην οποία εξέφραζε την πρόθεσή του να παραμείνει πρωθυπουργός και στη συνέχεια έστρεψε αμέσως τη συζήτηση στον πόλεμο του Ιράν. Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Στάρμερ είπε στους υπουργούς ότι θα συζητούσε τα πρόσφατα γεγονότα μόνο με τον καθένα ξεχωριστά, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκε να μιλήσει μαζί τους μετά τη συνεδρίαση.

Οι υπουργοί που υποστηρίζουν τον πρωθυπουργό προχώρησαν στην ασυνήθιστη κίνηση να παραχωρήσουν συνεντεύξεις μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δηλώνοντας ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να έχει την πλήρη υποστήριξή τους.

Ο υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, Πατ ΜακΦάντεν, επιβεβαίωσε στο Sky ότι κανείς γύρω από το τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου δεν αμφισβήτησε τον Στάρμερ. «Θα συνεχίσει τη δουλειά του, όπως πρέπει, όπως ο κόσμος θα περίμενε από αυτόν».

Ο υπουργός Αμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε από την πλευρά του ότι περαιτέρω πολιτική αστάθεια δεν εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον της χώρας και ότι «η πλήρης προσοχή πρέπει τώρα να στραφεί στην αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών ζητημάτων και ζητημάτων ασφάλειας».

Ο υπουργός Στέγασης, Στιβ Ριντ, κάλεσε επίσης το Εργατικό Κόμμα να στηρίξει τον πρωθυπουργό. «Δεν είναι παιχνίδι» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «Αυτή η αστάθεια έχει συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων».

Ο αριθμός των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που έχουν υποστηρίξει δημοσίως τον Στάρμερ -90- παραμένει υψηλότερος από εκείνους που του έχουν ζητήσει να παραθέσει χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του.

Υπενθυμίζεται πως, οι εξελίξεις ήρθαν έπειτα από ομιλία του Στάρμερ τη Δευτέρα (11/5), στον απόηχο των σοβαρών εκλογικών απωλειών της περασμένης εβδομάδας. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση έχει «κάνει λάθη», αλλά δεσμεύτηκε να διαψεύσει όσους τον αμφισβητούν.

Παράλληλα, παρουσίασε τρεις βασικές προτεραιότητες: ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ενωση, εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel και διεύρυνση των ευκαιριών για τους νέους.