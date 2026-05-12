ΣΔΥ Πατρών: Αγώνες σε όλη την Ελλάδα

Ποικίλη κ πλούσια για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο ήταν η δραστηριότητα μελών του ΣΔΥΠ σε αγώνες βουνού επί το πλείστον κ μαραθώνιο δρόμο το τριήμερο 1-3 Μαϊου.

Δρομεις- μέλη βρέθηκαν στο Τείχιο Δωρίδας, στην Αμοργό , στις Θερμοπύλες Φθιώτιδας κ στην Πράγα της Τσεχίας συμμετέχοντας σε trail αγώνες κ μαραθώνιο δρόμο.Αναλυτικα:

Το τριήμερο 1-3 Μαϊου το Τείχιο Δωρίδας φιλοξένησε δρομείς απ'όλη την Ελλάδα για τους αγώνες του Tihio Race Trail Running.Πολυπληθης κ δυναμική ήταν η παρουσία του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ στους αγώνες καθώς:

Στον αγώνα 11 χλμ.της Πρωτομαγιάς συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου ΛΕΚΕΑΣ Μαρίνος (1.50.55) κ ΚΟΥΡΛΕΣΗ Μαγδαληνή (1.55.59).

Την Κυριακή 3 Μαϊου στον αγώνα των 104χλμ.(Στάδιο Συνδυασμού) το μέλος του συλλόγου ΣΑΡΔΕΛΗΣ Σωτήρης κατετάγη 10ος στη γενική σειρά με χρόνο 16.32.52.Ειδικοτερα, οι χρόνοι τερματισμού του στα 3 στάδια του αγώνα των 104χλμ ήταν: Στάδιο 1 (17χλμ) 2.11.03 -Σταδιο 2 (57χλμ) 9.51.54 -Σταδιο 3 (30χλμ) 4.29.34.

Στον αγώνα 57 χλμ.(Wolfs) το μέλος του συλλόγου ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης τερμάτισε σε χρόνο 10.10.49 κατακτώντας την 3η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία.

Στον αγώνα 30 χλμ.(Ελάφια) το μέλος του συλλόγου ΜΑΡΚΕΛΗΣ Ηρακλής κατετάγη 3ος στη γενική σειρά κ 1ος στην ηλικιακή κατηγορία 40-49 τερματίζοντας σε χρόνο 3.35.16 ενώ στον ίδιο αγώνα συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας : ΠΑΝΟΥ Παναγιώτης (4.14.01), ΜΕΝΑΓΙΑΣ Ανδρέας (5.46.24), 3ος ηλικιακής κατηγορίας, κ ΤΣΑΒΑΡΗ Άννα (6.39.09).

Στον αγώνα 20χλμ.(Hawks) συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου: ΑΛΥΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος, 3ος ηλικιακής κατηγορίας 40-49 με χρόνο 2.14.44 , ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (2.28.34), ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ Θεόδωρος (2.33.05), ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, 1ος ηλικιακής κατηγορίας 60+ με χρόνο 2.40.18 , ΔΟΥΒΡΗΣ Φώτιος (2.43.33), ΧΑΡΤΑΣ Βασίλειος (3.38.49).

Στον αγώνα 10 χλμ.(Rubbits) συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Θεόδωρος (1.01.38), ΣΚΟΝΔΡΑ Ελευθερία, 2η θέση γενικής γυναικών με χρόνο 1.07.40, ΛΑΓΙΟΥ Ελισσάβετ (1.08.45), 4η θέση γενικής γυναικών, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης (1.09.31), ΤΖΟΛΑΣ Τάσος (1.14.35), ΑΡΓΙΤΗΣ Ηλίας (1.18.12), ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος (1.18.16), ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος (1.21.01), ΛΑΜΠΟΣ Κώστας (1.22.43), ΜΟΡΦΗΣ Παναγιώτης (1.23.30), ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (1.23.32), ΜΟΡΩΝΗΣ Νικόλαος (1.27.05), ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Μαρία (1.28.16), ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης (1.28.32), ΤΣΑΚΩΝΑ Ελισσάβετ (1.32.47), ΣΤΑΜΟΥ Βασιλική (1.32.47), ΦΑΡΜΑΚΗ Φωτεινή (1.35.41).

Το Σάββατο 2 Μαϊου διεξήχθη στην Αμοργό το 9ο Amorgos Trail Challenge.Στη διαδρομή των 21,5 χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη μας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πολυξένη (3.07.24) κ ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ Δέσποινα (3.58.36).

Την Κυριακή 3 Μαϊου το μέλος του συλλόγου ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ Αθανασία συμμετείχε επιτυχώς στον 15ο Ορεινό Αγώνα Τρεξίματος 15,2 χλμ."Ανοπαια Ατραπός" στις Θερμοπύλες κ τερμάτισε σε χρόνο 2.21.21.

Τέλος,την Κυριακή 3 Μαϊου το μέλος μας ΣΤΟΥΜΠΟΥ Ναυσικά συμμετείχε επιτυχώς κ τερμάτισε στο Διεθνή Μαραθώνιο Πράγας στην Τσεχία.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις για την επιτυχή συμμετοχή τους κ τις διακρίσεις τους στους αγώνες βουνού κ δρόμου που διεξήχθησαν το τριήμερο 1-3 Μαϊου εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται καλή αποκατάσταση, υγεία κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις!