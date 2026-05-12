Μέτρα βιοασφάλειας για την κουρά αιγοπροβάτων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Οδηγίες και αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας ενόψει της περιόδου κουράς των αιγοπροβάτων εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την αποτροπή μεταφοράς παθογόνων μικροοργανισμών μεταξύ των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής καλεί κτηνοτρόφους και συνεργεία κουράς να τηρούν συγκεκριμένες διαδικασίες απολύμανσης, χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού και πιστοποίησης προσωπικού, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η δήλωση δραστηριότητας και η εκπαίδευση των συνεργείων έως τις 20 Μαΐου.

H ανακοίνωση

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ενόψει της περιόδου κουράς των αιγοπροβάτων, υπενθυμίζει στους κτηνοτρόφους και τα συνεργεία ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών μεταξύ των εκτροφών.

Κάθε εκτροφή πρέπει να διαθέτει τον δικό της εξοπλισμό κουράς ενώ απαγορεύεται η ανταλλαγή ή ο δανεισμός εξοπλισμού κουράς μεταξύ κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.Στην περίπτωση που μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν διαθέτει τον εξοπλισμό ή προσωπικό για την κουρά των ζώων της τότε μόνο θα πρέπει να επιτρέπει την είσοδο σε συνεργείο κουράς με αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΑ

Οι συμμετέχοντες σε συνεργεία κουράς ζώων υποχρεούνται, μέχρι τις 20Μαΐου, να δηλώσουν στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή την πρόθεσή τους για τη διενέργεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας – κουράς καθώς και την περιοχή/περιοχές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν.

Θα ακολουθήσει υποχρεωτική εκπαίδευση και θα χορηγηθεί «Βεβαίωση παρακολούθησης». Όσοι δε διαθέτουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν στον κτηνοτρόφο, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στα συνεργεία για την κουρά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΑΣ

1. Έλεγχος Ζώων πριν την κουρά, για τυχόν ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετός, δερματικές αλλοιώσεις).

2. Στην κουρά των ζώων μπορούν να συμμετέχει μόνο προσωπικό που διαθέτει τη σχετική βεβαίωση εκπαίδευσης.

3. Το όχημα του συνεργείου απαγορεύεται να εισέλθει εντός της σταβλικής εγκατάστασης. Παραμένει εκτός και απολυμαίνεται.

4. Το προσωπικό φέρει χρήση μέσων ατομικής προστασίας μιας χρήσεως (ολόσωμες φόρμες και ποδονάρια, γάντια) και η κουρά πραγματοποιείται σε καθαρό και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Όλα τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά πριν και μετά από κάθε χρήση.

5. Ο κτηνοτρόφος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας και θα αναφέρεται η ημερομηνία κουράς και τα Ονοματεπώνυμα των μελών του συνεργείου που συμμετείχε.

Πληροφορίες:

Αιτωλοακαρνανία: 2613055182

Αχαΐα: 2613613217

Ηλεία: 2621360179