Τελικός Κυπέλλου ΕΠΣ Αχαΐας: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Η διοίκηση της Θύελλας Πατρών ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι, ενόψει της διεξαγωγής της αναμέτρησης Θύελλα Πατρών – Παναιγιάλειος, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, έχει επιτραπεί στην Ελληνική Αστυνομία η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων μέσω βιντεοσκόπησης και καταγραφής εικόνας και ήχου.

Η καταγραφή δύναται να πραγματοποιείται από κινητές και άλλες συσκευές καταγραφής, καθώς και από το σύστημα επιτήρησης των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, τόσο εντός όσο και στον περιβάλλοντα χώρο αυτής.

Σκοπός της διαδικασίας είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και ποινικών αδικημάτων, καθώς και η διερεύνηση και δίωξη τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Η Θύελλα Πατρών καλεί τους φιλάθλους να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ασφαλούς και πολιτισμένου αθλητικού περιβάλλοντος, αντάξιου της ιστορίας και του ήθους του συλλόγου μας.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εντυπωσιακή η μεταξύ τους προϊστορία, με την αρχή να γίνεται την αγωνιστική περίοδο 1933-’34 όταν οι δύο ομάδες έπαιξαν για πρώτη φορά μεταξύ τους και μάλιστα για την Β’ κατηγορία ΕΠΣ Πατρών (νυν Αχαΐας). Δυστυχώς δεν σώζεται το σκορ, όπως και σε μερικά ακόμα παιχνίδια, για να έχουμε πλήρη εικόνα.

Στα διαθέσιμα αποτελέσματα έχουμε προβάδισμα του Παναιγιάλειου, 13 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 νίκες για την Θύελλα, ενώ ένα ματς ακυρώθηκε λόγω πανδημίας. Τα γκολ είναι 36-20 για τους Αιγιώτες.

Ιδού η λίστα με όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια.

Σημειώνεται πως υπάρχουν αρκετά ακόμα (εκτίμηση: περί τα δέκα) που έγιναν είτε για το Κύπελλο Ελλάδας, είτε για το Κύπελλο ΕΠΣ Αχαΐας.

Αναλυτικά:

ΣΕΖΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΓΣ-ΘΥΕ ΘΥΕ-ΠΓΣ

1933-’34 Β’ ΕΠΣΑ ; ;

1939-’40 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

1945-’46 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

1946-’47 Α’ ΕΠΣΑ 1-4 0-0

1966-’67 Β’ Εθνική 2-0 2-1

1974-’75 Α’ ΕΠΣΑ 1-3 2-0

1975-’76 Α’ ΕΠΣΑ 2-1 0-0

1977-’78 Γ’ Εθνική 3-1 1-1

1978-’79 Γ’ Εθνική 2-0 0-2

1986-’87 Δ’ Εθνική 3-1 1-1

1988-’89 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

2007-’08 Γ’ Εθνική 1-2 0-0

2008-’09 Δ’ Εθνική 4-0 0-4

2011-’12 Δ’ Εθνική 1-0 0-2

2020-’21 Γ’ Εθνική Ακυρ. 1-2

2025-’26 Γ’ Εθνική 1-0 1-2