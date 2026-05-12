Ηράκλειο: Αύριο απολογείται ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του

Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη, ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Παντάνασσα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Διονύση Βέρα, θα ζητηθεί να εξαντληθεί το πενθήμερο που δύναται συνταγματικά να έχει ο κατηγορούμενος μέχρι την απολογία του και πάντως θα επιχειρηθεί η απολογία να γίνει αφού ολοκληρωθεί και η κατάθεση της 28χρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.

«Δεν θα πάμε με τα “κουτσομπολιά” και τις οικογενειακές “ίντριγκες” να κάνουμε απολογία του κατηγορουμένου για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα και ενώ υπάρχουν τέσσερα παιδάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στον δρόμο και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και περιτραυματική αμνησία. Αρχικά ο 30χρονος υποστήριξε ότι δεν ξέρει πώς άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου και έπεσε έξω η σύζυγός του.

Πάντως, από την πλευρά της οικογένειας της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, τρία εκ των οποίων ήταν μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο δικηγόρος Νίκος Στειακάκης υποστήριξε πως υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια και ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε αίμα.

«Ολα τα ευρήματα εξετάζονται», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εφόσον χρειαστεί, θα καταθέσει και το 7χρονο παιδί που βρισκόταν στο περιστατικό, παρουσία παιδοψυχιάτρου.