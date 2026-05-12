Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες, αυτεπάγγελτη έρευνα για την επίθεση στο ΑΠΘ

Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο ΑΠΘ, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η εισαγγελία πρωτοδικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Θεσσαλονίκης, 39 άτομα που προσήχθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό στο ΑΠΘ, αφέθηκαν ελεύθερα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την κατάσταση των επτά τραυματιών που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ένας 20χρόνος φέρει κάταγμα κεφαλής κερκίδας, καθώς και κακώσεις κεφαλής και θώρακος, και θα παραμείνει για νοσηλεία.

Συνολικά, όπως διευκρινίστηκε από το νοσοκομείο (σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης που αναφερόταν σε έξι τραυματίες), διακομίστηκαν επτά τραυματίες. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες, 19 έως 27 ετών. Οι πέντε εξ αυτών φέρουν κακώσεις άκρων (άνω, κάτω ή και τα δύο) και εκχυμώσεις. Ένας 27χρονος φέρει κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα. Πέραν του 20χρονου οι τραυματίες δε χρήζουν νοσηλείας.

«Οι εικόνες ωμής βίας, οι τραυματισμοί και απόπειρα επιβολής του φόβου μέσα στο δημόσιο πανεπιστημιακό χώρο δεν έχουν καμία θέση σε ένα σύγχρονο σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο», ξεκαθαρίζει μιλώντας στο ThessPost.gr, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Παράλληλα ο ίδιος επισημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν σήμερα στο ΑΠΘ.