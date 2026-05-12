Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο του Νίκου Καρακίτσου «Φωνές στον χρόνο»

Το βιβλίο του Νίκου Καρακίτσου «Φωνές στον χρόνο» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι και ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών σε εκδήλωση που θα γίνει αυτή τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 8:00 μ.μ. στην αίθουσα του Πανηπειρωτικού (οδός Μουρούζη 14-16, Πάτρα).

Μαζί με τον συγγραφέα, για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

- Ιωάννης Κουκουβέλας, καθηγητής του Τμ. Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,

- Αθανάσιος Σκόδρας, ομότιμος καθηγητής του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών Αλέξανδρος Χάιδας.

Οι «Φωνές στον χρόνο» είναι μια συλλογή από παροιμίες που συγκέντρωσε ο συγγραφέας. Όπως λέει ο ίδιος «είναι το αποτέλεσμα μιας προσωπικής μου προσπάθειας να συγκεντρώσω τις παροιμίες που άκουγα από παιδί, μέσα στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό μου περιβάλλον. Γιατί ας μην ξεχνάμε οι παροιμίες, όσο λιτές κι αν είναι, κρύβουν μέσα τους αλήθειες και εμπειρίες γενεών ολόκληρων που αξίζει να μην χαθούν».

Ο Νίκος Καρακίτσος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σανταμέρι Ωλενίας, όπου έζησε έως την ηλικία των δώδεκα ετών. Mε πρώτο του σταθμό την Κάτω Αχαΐα και στη συνέχεια, το 1963, την Πάτρα, ξεκίνησε μια πορεία γεμάτη προσπάθεια, δημιουργία και εξέλιξη.

Το 1968 άνοιξε το πρώτο του μίνι μάρκετ στην οδό Γερμανού, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας σημαντικής επιχειρηματικής σταδιοδρομίας. Με συνέπεια και όραμα, αναπτύχθηκε σταδιακά ως ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου σούπερ-μάρκετ «Κρόνος Α.Ε.» και πρόεδρος του «Αστέρα», του πρώτου ελληνικού ομίλου σούπερ-μάρκετ που δημιούργησε και από τον οποίο εξυπηρετήθηκαν 80 επιχειρήσεις – μέλη σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, συνέβαλε ως μέτοχος στην ίδρυση της τυροκομικής εταιρείας «Καλάβρυτα Χελμός Α.Ε.».

Στην πορεία του διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου των σούπερ-μάρκετ, αντιπρόεδρος επί οκτώ χρόνια στο Επιμελητήριο Αχαΐας, δώδεκα χρόνια αντιπρόεδρος και τέσσερα χρόνια γραμματέας στη ΝΟ.Δ.Ε. Αχαΐας της Ν.Δ., καθώς και επί δέκα χρόνια εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων Αχαΐας.