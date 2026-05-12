Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης στην εκδήλωση για τη μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ Tiger Meet 2026

Το παρών στην επίσημη εκδήλωση για την έναρξη της άσκησης του ΝΑΤΟ Tiger Meet 2026 στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Η άσκηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, τα οποία εκτελούν καθημερινά ένα ευρύ φάσμα σύνθετων επιχειρήσεων και αποστολών του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου.

Παρόντος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη, του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου, Δημήτριου - Ελευθέριου Κατάρα, του Αρχηγού ΑΤΑ, του Διοικητή της 116 Πτέρυγας Μάχης Σμηνάρχου Κωνσταντίνου Σίτου, επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας και εκπροσώπων των Φορέων της περιοχής, δόθηκε η δυνατότητα να περιγραφεί για μια ακόμη φορά η ετοιμότητα ων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ενισχύεται με τέτοιες υψηλού επιπέδου ασκήσεις.

«Πρόκειται για μια άσκηση με ιδιαίτερη σημασία για την επιχειρησιακή εκπαίδευση στους συμμετέχοντες της Πολεμικής μας Αεροπορίας αλλά και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ και των πληρωμάτων τους που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην περιοχή μας. Είχαμε την ευκαιρία, στην 335 Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας στον Άραξο, που αποτελεί μια από τις πιο μάχιμες και ιστορικές Μοίρες των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, να αντιληφθούμε εκ του σύνεγγυς πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε το υψηλό φρόνημα και το αξιόμαχο των δυνάμεών μας, ειδικά σε τέτοιες περιόδους που διανύουμε» υπογράμμισε ο κ. Ζαΐμης.

Όπως συμπλήρωσε, «από την πλευρά της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνέδραμε στην υλοποίηση των πρωτοβουλιών υποδοχής των πληρωμάτων στην περιοχή μας, με την ευκαιρία να αναδειχθεί η περιοχή μας, με την φιλοξενία των στρατιωτικών και των οικογενειών τους που βρέθηκαν στην Αχαΐα για την άσκηση».