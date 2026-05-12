Ηλιούπολη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη που έπεσε από τον 6ο όροφο - Το ιατρικό ανακοινωθέν - Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

“Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, η 17χρονη θα μεταφερθεί στο ΚΑΤ.

“Εξαιρετικά κρίσιμη” χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 17χρονης, που έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, μαζί με τη φίλη τη ς, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της .

Ηλιούπολη: Σημείωμα είχε αφήσει η μία 17χρονη

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης απόφασής της. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

Στο σημείωμα ανέφερε την αγάπη προς τους γονείς της και στη συνέχεια έγραφε ότι δεν της αρέσει ο κόσμος που ζει και δεν θέλει άλλο να ζει σε αυτόν.

«Μαμά, μπαμπά εδώ και τρία χρόνια είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Αυτός ο κόσμος ίσως έχει τα καλά του αλλά ένας άλλος κόσμος ίσως είναι καλύτερος για εμένα. Σε λίγο καιρό δίνω Πανελλήνιες και δεν θα τα πάω καλά, το ξέρω. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω», έγραφε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Live News, στο σημείωμα μιας σελίδα που βρέθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ με τη συνοδεία αστυνομία, ενώ συγκεντρωμένο στο Ασκληπιείο είναι η μητέρα και οι συγγενείς του κοριτσιού που παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.

Το ένα κορίτσι έμενε στην πολυκατοικία

Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως «πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά των κοριτσιών στο νοσοκομείο. Προσπαθούμε από αυτόπτες μάρτυρες και, όσο πιο διακριτικά γίνεται, από οικείους να δούμε τι συνέβη καθώς φαίνεται πως ένα από τα παιδιά διέμενε στο συγκεκριμένο οίκημα. Φαίνεται πως από κοινού πήγαν στην ταράτσα και στη συνέχεια στο κενό, χωρίς βέβαια να έχει προσδιοριστεί ακόμα κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε ξεκάθαρα για αυτοχειρία ή για εγκληματική ενέργεια ή ατύχημα. Αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά».

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.