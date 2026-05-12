Οι καταστηματάρχες της Μαιζώνος ζητούν προστασία στον πεζόδρομο - Δείτε τους δύο νεαρούς που τα έβαλαν με ένα δέντρο - ΦΩΤΟ

Δύο νεαροι κινούμενοι νυχτερινές ώρες, τα έβαλαν πριν λίγες ημέρες ξανά με ένα από τα δέντρα του πεζόδρομου της Μαιζώνος στην Πάτρα. Ειδικότερα, ο ένας από τους δύο, έπιασε το δέντρο και το έσπασε, ενώ σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να επιστρέφει και να φωτογραφίζει το κατόρθωμά του, ενώ και οι δύο φαίνονται να γελούν με τον βανδαλισμό.

Οι καταστηματάρχες της Μαιζώνος ζητούν αστυνόμευση τις νυχτερινές ώρες καθώς τα επαναλαμβανόμενα περιστατιικά από νεαρούς που ενδεχομένως είναι υπο την επήρρεια αλκοόλ και δεν αναλογίζονται την βαρύτητα των ενεργειών τους, καταστρέφουν τα στοιχεία καλλωπισμού του πεζόδρομου.

Στο καρέ από βίντεο ασφαλείας φαίνεται ο ένας από τους δύο νεαρούς, τη στιγμή που έχει λυγίσει και σπάσει το δεντράκι.