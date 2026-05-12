Με τη φιλόδοξη κωμωδία εποχής του Πιερ Σαλβαντορί, «La Vénus électrique» (κεντρική φωτ.), ανοίγει η αυλαία του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, που φέτος δίνει προτεραιότητα στο διεθνές σινεμά δημιουργών, φιλοξενώντας πολυαναμενόμενες ταινίες από βετεράνους δημιουργούς αλλά και σκηνοθετικά ντεμπούτα απ' όλο τον κόσμο.

«Οι Κάννες υμνούν όλα όσα αγαπώ στον κινηματογράφο: τη σκηνοθεσία, την τόλμη, την ελευθερία και τους δημιουργούς. Το Φεστιβάλ ανακαλύπτει νέους κινηματογραφιστές, τους στηρίζει και τους τιμά. Με τον δικό της τρόπο, η ταινία μου εκφράζει όλη την πίστη και την αγάπη που έχω για την τέχνη του κινηματογράφου» δήλωσε ο Πιερ Σαλβαντορί. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ, η 11η μεγάλου μήκους ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη εκτυλίσσεται στο Παρίσι της δεκαετίας του 1920 και «αντλεί έμπνευση από την εκλεπτυσμένη κωμωδία του Χόλιγουντ -με τον γρήγορο ρυθμό, τη σύγχυση ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια, και την ακρίβεια στη γραφή και τη σκηνοθεσία».

22 ταινίες για τον Χρυσό Φοίνικα-Palm D' Or

Είκοσι δύο ταινίες θα διεκδικήσουν φέτος τον Χρυσό Φοίνικα, με το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φημισμένου Φεστιβάλ να φιλοξενεί ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων, τους Ασγκάρ Φαραντί, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Τζέιμς Γκρέι, Πάβελ Παβλικόφσκι, Άιρα Σακς, Χιροκάζου Κόρε-Έντα, Λάζλο Νέμες, Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ και Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι.

Ανάμεσα στις ταινίες του διαγωνιστικού ξεχωρίζουν το «Paper Tiger», η νέα ταινία του αγαπημένου των Καννών Τζέιμς Γκρέι, ένα σκοτεινό crime drama με πρωταγωνιστές τον Άνταμ Ντράιβερ, τη Σκάρλετ Τζοχάνσον και τον Μάιλς Τέλερ, η ισπανόφωνη δραμεντί "Bitter Christmas" του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το «Sheep in the Box» του Ιάπωνα Χιροκάζου Κορε-Έντα που εκτυλίσσεται σε ένα κοντινό μέλλον και ακολουθεί ένα ζευγάρι που φέρνει στο σπίτι του ένα ανθρωποειδές παιδί, το γαλλόφωνο «Parallel Tales» του Ιρανού Ασγκάρ Φαραντί με τους Ιζαμπέλ Ιπέρ, Κατρίν Ντενέβ και Βενσάν Κασέλ, το δράμα εποχής «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι με τη Σάντρα Ούλερ, και το «The Beloved» του Ροδρίγο Σορογκόγιεν με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στον ρόλο ενός καταξιωμένου σκηνοθέτη που συναντά μετά από χρόνια την αποξενωμένη κόρη του, την οποία υποδύεται η Βικτόρια Λουένγκο.

Ακόμη, συναντάμε το ψυχολογικό δράμα «Gentle Monster» της ανερχόμενη Αυστριακής σκηνοθέτριας Μαρί Κρόιτσερ με πρωταγωνίστριες τις Λέα Σεϊντού και Κατρίν Ντενέβ, το θρίλερ δράσης «Hope» του Να Χονγκ-τζιν με τους Μάικλ Φασμπέντερ και Αλίσια Βικάντερ που μας μεταφέρει στα περίχωρα μιας απομονωμένης παράκτιας κωμόπολης, όπου οι κάτοικοι επιδίδονται σε έναν απελπισμένο αγώνα επιβίωσης ενάντια σε κάτι εξωπραγματικό που τους απειλεί με αφανισμό, το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ρουμάνου δημιουργού Κριστιάν Μουνγκίου «Fjord», με τους Ρενάτε Ράινσβε και Σεμπάστιαν Σταν στον ρόλο ενός ζευγαριού που μετακομίζει σε μια απομονωμένη νορβηγική πόλη, καθώς και το «The Man I Love» του Άιρα Σακς, που εστιάζει στην κρίση του AIDS στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του '80 με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ, Ράμι Μάλεκ.

Παράλληλα, σημαντικοί δημιουργοί συμμετέχουν στα εκτός διαγωνιστικού τμήματα του φεστιβάλ, όπως ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν που επιστρέφει στη διοργάνωση με το «Her Private Hell». Ακόμη, τα ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Στίβεν Σόντερμπεργκ για τον Τζον Λένον («John Lennon: The Last Interview») και του Ρον Χάουαρντ για τον Ρίτσαρντ Άβεδον («Avedon») θα προβληθούν στις Ειδικές Προβολές, ενώ το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τζον Τραβόλτα, «Propeller One-Way Night Coach» θα παρουσιαστεί στο τμήμα Cannes Première.

Ο Νοτιοκορεάτης δημιουργός Παρκ Τσαν-γουκ θα είναι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής η οποία απαρτίζεται από την Αμερικανίδα σταρ του Χόλιγουντ Ντέμι Μουρ, τη βραβευμένη με Όσκαρ Κινέζα σκηνοθέτρια Κλόι Ζάο, τον Σουηδό ηθοποιό Στέλαν Σκάρσγκαρντ, τον σεναριογράφο Πολ Λάβερτι, τον ηθοποιό Άιζακ ντε Μπανκολέ, τη Βελγίδα σκηνοθέτρια και σεναριογράφο Λόρα Βάντελ, τον Χιλιανό κινηματογραφιστή Ντιέγκο Σέσπεδες και την παραγωγό Ρουθ Νέγκα.

Τιμητικούς Χρυσούς Φοίνικες για το σύνολο της καριέρας τους θα λάβουν ο Πίτερ Τζάκσον και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Ελληνικές συμμετοχές στη φετινή διοργάνωση

Έντονο είναι και το ελληνικό ενδιαφέρον στην φετινή διοργάνωση, καθώς κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα δύο ελληνικές ταινίες, ενώ Έλληνες σκηνοθέτες και παραγωγοί συμμετέχουν σε διάφορα πρότζεκτ του φεστιβάλ.

Ειδικότερα, παγκόσμια πρεμιέρα θα κάνει η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη «Τιτανικός Ωκεανός» (Titanic Ocean) στο περίφημο διαγωνιστικό πρόγραμμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα-Un Certain Regard», που λειτουργεί ως χώρος ανακάλυψης τολμηρών αφηγηματικών φωνών, προβάλλοντας ταινίες που ξεφεύγουν από τις συμβάσεις και δοκιμάζουν τα όρια της κινηματογραφικής γραφής.

Η πολυβραβευμένη δημιουργός συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, μετά τα «Αυτό που δεν ήξερε η Μαίρη» (Φεστιβάλ Λοκάρνο, 2024), «Ηλεκτρικός Κύκνος» (Φεστιβάλ Βενετίας, 2019), «Limbo» (Εβδομάδα Κριτικής Φεστιβάλ Καννών, 2016), «Washingtonia» (Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους ταινιών Φεστιβάλ Βερολίνου, 2014) και «Yellow Fieber» (Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους ταινιών του Φεστιβάλ Λοκάρνο, 2015). Η ταινία, μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, αφηγείται την ιστορία της 17χρονης Ακάμε που θέλει να γίνει γοργόνα.

Με την καινούργια μικρού μήκους ταινία της «Free Eliza (Η απίθανη ιστορία μιας ανατομικής ανωμαλίας)» θα συμμετάσχει στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών η Αλεξάνδρα Ματθαίου. Η ταινία ακολουθεί την Ελίζα, μια νεαρή γυναίκα που εργάζεται σε ένα πολυτελές resort, η οποία εξαιτίας μιας εξαιρετικά σπάνιας ανατομικής ανωμαλίας, δεν μπορεί να χαμογελάσει. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας και συγκαταλέγεται στις εννιά μικρού μήκους που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα της Quinzaine που διαχρονικά αναδεικνύει ανεξάρτητες και τολμηρές κινηματογραφικές φωνές. Η Αλεξάνδρα Ματθαίου με το πρότζεκτ της «Shibboleth» (Bark Like a Cat / Κύπρος και Homemade Films / Ελλάδα) συμμετέχει επίσης στο Cannes' Focus COPRO, ένα τμήμα αφιερωμένο σε πρώτες ταινίες μυθοπλασίας.

Ο σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος θα συμμετάσχει στην Αγορά του Φεστιβάλ των Καννών με το νέο του πρότζεκτ «Oh, How Fun!» με πρωταγωνιστές τους Charlotte Gainsbourg, Édgar Ramírez, Annabelle Wallis, Lena Headey, Αγγελική Παπούλια και Μάκη Παπαδημητρίου. Πρόκειται για μια σκοτεινή κωμωδία που αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το φθινόπωρο στην Αντίπαρο και αποτελεί μια φιλόδοξη συμπαραγωγή Ελλάδας, Βρετανίας και Καναδά.

Επίσης, ο σκηνοθέτης Σταύρος Μαρκουλάκης και η παραγωγός Ιωάννα Μπολομύτη συμμετέχουν με την ταινία «Τροπικός του θρηνούντος γκέκο» (Tropic of the mourning gecko) στο πρόγραμμα Focus WiP 2026 του Φεστιβάλ το οποίο παρουσιάζει σε κορυφαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα πέντε μικρού μήκους ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο του post-production. Ακόμη, η παραγωγός στη Heretic, Δανάη Σπαθάρα συμμετέχει στο πρόγραμμα Producers on the Move του European Film Promotion.

Τέλος, φέτος θα πραγματοποιηθεί μια ιστορικής σημασίας προβολή στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η ταινία «Εύα» (1953) της Μαρίας Πλυτά, της πρώτης σκηνοθέτριας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, θα προβληθεί στο πλαίσιο του αγαπημένου τμήματος Cannes Classics, όπου φιλοξενούνται αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου σε νέες, αποκατεστημένες κόπιες. Πρόκειται για την πρώτη (1η) ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκατεστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος των Καννών.

To 79o, ετήσιο Cannes Film Festivalθα ολοκληρωθεί στις 23/5/2026.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ