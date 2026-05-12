Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του “θαμνάκια”

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως “θαμνάκια”, που δέχθηκε πυρά από Καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, τον Απρίλιο του 2025.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή αμέσως μετά τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί και αφορούν σε 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα.

Μεταξύ άλλων, φέρονται να είπαν κατά τις απολογίες τους πως δεν έχουν καμία γνώση ή σχέση περί εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ένα εξ αυτών φαίνεται να υποστήριξε πως δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του καθώς και ότι δεν βρισκόταν καν στην περιοχή όπου τελέστηκε η δολοφονία, αφού όπως είπε το στίγμα του κινητού του την ώρα εκείνη ήταν σε άλλο σημείο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Υπενθυμίζεται πως, ο Γιώργος Μοσχούρης που εκτελέστηκε με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο γνωστά ονόματα στη Greek Mafia.

Ο 55χρονος είχε πέσει θύμα στοχευμένης δολοφονικής επίθεσης έξω από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, στις 24 Απριλίου του 2025.

Οι δράστες –δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα, ενδεχομένως κι ένα τρίτο άτομο στο πίσω κάθισμα– είχαν στήσει ενέδρα έξω από την κλινική.

Οταν το θύμα βγήκε από το κτίριο και κατευθύνθηκε προς το όχημά του, δέχθηκε καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει νεκρός στο πεζοδρόμιο.

Οι πυροβολισμοί ήταν πισώπλατοι.

Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε καμένο ένα όχημα στο Πάτημα Χαλανδρίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους εκτελεστές για τη διαφυγή τους. Το εν λόγω όχημα ανήκε σε γυναίκα που δεν είχε προλάβει να δηλώσει την κλοπή.

Το παρελθόν του “θαμνάκια”

Ο Γιώργος Μοσχούρης είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές αρχές από τη δεκαετία του 1990.

Το προσωνύμιο «Θαμνάκιας» φέρεται να αποδόθηκε από τον υπόκοσμο, λόγω αναφορών –που ουδέποτε τεκμηριώθηκαν επισήμως– ότι χρησιμοποιούσε θάμνους για να κρυφτεί κατά την εκτέλεση «συμβολαίων».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιρροή του εκτεινόταν σε περιοχές της Αττικής όπως το Κολωνάκι, η Κηφισιά, η Γλυφάδα και το Γκάζι, όπου φέρεται να δραστηριοποιείτο σε υποθέσεις εκβιασμών.

Το 2015, το όνομά του περιλαμβανόταν σε εκτενή δικογραφία για εκβιαστικά κυκλώματα που είχαν στο στόχαστρό τους δεκάδες επιχειρήσεις, κυρίως καταστήματα εστίασης και διασκέδασης.

Η ομάδα του καταγράφεται ως μία από τις τρεις κύριες «φατρίες» που εκείνη την περίοδο «πουλούσαν προστασία» σε περισσότερα από 150 καταστήματα. Στη σχετική δικογραφία φέρονται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί.

Ο Μοσχούρης είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή κάθειρξης για αδικήματα που περιελάμβαναν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβιασμούς και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Τότε, πάντως, δεν ήταν η πρώτη φορά που το όνομά του συνδέθηκε με απόπειρα δολοφονίας. Τον Ιανουάριο του 2020, είχε δεχθεί επίθεση στον χώρο στάθμευσης αρτοποιείου στη Βάρη, όπου τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα έπειτα από 15 πυροβολισμούς.