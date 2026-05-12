Λάρισα: Νεκρός ανασύρθηκε 58χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες 58χρονος οδηγός τρακτέρ που καταπλακώθηκε από αγροτικό μηχάνημα την ώρα που έκοβε χόρτα στη Ραχούλα Λάρισας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη 1.30 το μεσημέρι της Τρίτης, κοντά στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων από ιδιώτη εργολάβο για λογαριασμό του Δήμου Λαρισαίων και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός, ο οποίος κατάγεται απο χωριό της περιοχής, καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 10 άνδρες που ανέσυραν τον 58χρονο χωρίς αισθήσεις τους.

Τις συνθήκες διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ.