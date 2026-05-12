Τι λέει ο Δήμος Πατρέων για το λιμάνι

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή της Πάτρας αναφέρεται:

Ο πατραϊκός λαός διαχρονικά αγωνίζεται να διασφαλίσει στο κεντρικό παραθαλάσσιο μέτωπο την επαφή του με τη θάλασσα. Απαίτησε την διακοπή λειτουργίας του παλιού λιμένα, που ήταν εντός του κεντρικού αστικού ιστού και προκαλούσε τεράστια κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Αυτό που επιτεύχθηκε, να γίνει δηλαδή το νέο λιμάνι και να σταματήσει η λειτουργία του παλιού, μια χούφτα οικονομικοί παράγοντες μαζί με τους δανειστές έρχονται να το ακυρώσουν! Δεν επιτρέπουν στον πατραϊκό λαό να ευχαριστηθεί το φυσικό του πλούτο, το «φιλέτο» της πόλης μας.

Με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τους άλλους υπηρέτες των δανειστών και τους κατόχους του πλούτου, ο λαός εξοστρακίζεται από την αυλή του, τον ζωτικό του χώρο.

Καταστρέφουν την Πάτρα! Ακυρώνουν την πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής, ώστε να αποτελέσει και η έκταση αυτή ενιαίο σύνολο με την ευρύτερη περιοχή ανάπλασης που θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και των επισκεπτών με μεγάλους ελεύθερους ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους, με πάρκα, πράσινο, παιδότοπους, ψυχαγωγία, πολιτιστικές, μορφωτικές, αθλητικές δραστηριότητες καθιστώντας με την υπογειοποίηση του τρένου, την πόλη μας από τις πιο όμορφες, εξασφαλίζοντας πρώτα και κύρια την ποιότητα ζωής των πατρινών, των παιδιών μας, το μέλλον μας.

Μόλις πριν από τέσσερες ημέρες ο ΟΛΠΑ, δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ (οι δανειστές) αρνήθηκαν να επιτρέψουν την διέλευση του νυχτερινού Ημιμαραθωνίου «Φάνης Τσιμιγκάτος» από τον Βόρειο Λιμένα λόγω εκτέλεσης εργασιών!

Οι θλιβεροί υπηρέτες των συμφερόντων μετά βαΐων και κλάδων ενέκριναν μαζί με το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο την διοργάνωση Έκθεση Patras Expo-Agro Food & Drink που θα πραγματοποιηθεί στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας. Θέλουν να αποδείξουν ότι θα φέρουν την «ανάπτυξη». Νομίζουν ότι οι πατρινοί «βυζαίνουν το δάχτυλό τους» και δεν καταλαβαίνουν ότι η μεταφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε έναν χώρο που θα ελέγχουν ελάχιστοι οικονομικοί όμιλοι, θα καταστρέψει κι ό,τι έχει απομείνει μετά την συγκέντρωση του πλούτου σε πολυκαταστήματα, ηλεκτρονικό εμπόριο, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων.

Ο πατραϊκός λαός, η νεολαία καλούνται να πάρουν θέση, με την σωρευμένη εμπειρία τους, να γίνουν πρωταγωνιστές ακύρωσης του σχεδιασμού της ολιγαρχίας του πλούτου. Να ακυρώσουν τα σχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ, που πρωταγωνιστεί, με τις επιλογές της, στην καταστροφή της πόλης μας, αλλά και όλων εκείνων που πορεύονται με μισόλογα ανάλογα με την περίσταση.

Αυτός ο τόπος είναι δικός μας, των παιδιών μας δεν θα τον χαλαλίσουμε για τα οικονομικά συμφέροντα και τους υπηρέτες τους.

Υπερασπιζόμαστε την αυλή του σπιτιού μας. Συσπειρωνόμαστε γύρω από τους φορείς της πόλης μας και τη Δημοτική Αρχή που αγωνίζονται για να ακυρώσουν τα άθλια σχέδια των ομίλων του πλούτου.