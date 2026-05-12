Πώς ένας συνταξιούχος έσωσε το σπίτι του από πλειστηριασμό. «Μακριά από τον εξωδικαστικό» λέει ο Χρ. Λιαρομμάτης

Ένας συνταξιούχος από την Πάτρα κατάφερε να κρατήσει το σπίτι του. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αχαΐας ακύρωσε τον πλειστηριασμό του διαμερίσματός του, του μοναδικού περιουσιακού του στοιχείου, για οφειλή ύψους 250.000 ευρώ, σε μια απόφαση από τις πρώτες στην Ελλάδα και η οποία ανοίγει τον δρόμο για να ακυρωθούν πλειστηριασμοί δεκάδων ακόμα ακινήτων.

«Το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του οφειλέτη ότι, όταν πωλήθηκε και τιτλοποιήθηκε το δάνειό του από την τράπεζα στο Fund, σκόπιμα δεν αναφέρθηκε στη σύμβαση πώλησης το ποσό της τιτλοποίησης και έτσι ακυρώθηκε ο πλειστηριασμός. Το γεγονός αυτό, έκρινε το Δικαστήριο, ακυρώνει τη σύμβαση και κατ' επέκταση την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό. Τα Funds δεν καταγράφουν στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών το τίμημα αγοράς των δανείων από τις τράπεζες για δικούς τους λόγους και αυτή ακριβώς η πρακτική φαίνεται πλέον να αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» τους. Η σύμβαση αυτή θα πρέπει να δημοσιοποιείται με τα ακριβή ποσά, δηλαδή αγόρασα από την τράπεζα, π.χ. δάνειο 100.000 ευρώ για 10.000 ευρώ, γεγονός που δεν το κάνουν και βάζουν κενό. Ανεπίσημα αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος και αυτοί το έχουν κρυφό καμάρι, ότι δηλαδή αγοράζουν τα δάνεια φθηνότερα και ζητάνε μετά το σύνολο του ποσού» επισημαίνει στο thebest.gr ο δικηγόρος Χρήστος Λιαρομμάτης, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση.

Για την απόφαση του Δικαστηρίου της Πάτρας, ο κ. Λιαρομμάτης είναι κατηγορηματικός: «Μαζί με ελάχιστες άλλες αποφάσεις που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, ακύρωσε τον πλειστηριασμό κύριας κατοικίας με ορθή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ανοίγει, μάλιστα, ένα μονοπάτι για να επωφεληθούν και άλλοι δανειολήπτες και να αντιμετωπίσουν τις τράπεζες και τα Funds».

Ο Πατρινός δικηγόρος δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας για τη θέση του: «Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι αντισυνταγματικοί και κοινωνικά απαράδεκτοι. Είναι παράνομοι, διότι προσκρούουν σε βασική αρχή δικαίου, την Αρχή της Δημοσιότητας και γίνονται εν κρυπτό. Εξάλλου, το φαινόμενο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών υφίσταται αμιγώς μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο, όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. έχουν θεσμοθετήσει είτε το σύστημα των φυσικών πλειστηριασμών είτε των μικτών. Η μόνη λύση είναι η άμεση επαναφορά του νόμου Κατσέλη».

«Επίσης, αυτό που λέω στον κόσμο, είναι μακριά από τον Εξωδικαστικό, γιατί θα βρουν τον μπελά τους. Πρώτον, θα το κάνει ένας λογιστής ο οποίος δεν θα ξέρει ποια θα είναι η νέα δόση, τι θα πληρώνει ο πελάτης του. Ενώ, με τον νόμο Κατσέλη, γνωρίζαμε το ακριβές ποσό της δόσης για 20 χρόνια. Τα πόσα που βγαίνουν, λοιπόν, είναι πολύ μεγαλύτερα και οι περισσότεροι αποχωρούν από τον Εξωδικαστικό, από τον πρώτο μήνα. Υποθετικά, βρίσκεις χρήματα και για τέσσερα χρόνια πληρώνεις κανονικά αλλά για κάποιο λόγο μετά δεν μπορείς να πληρώσεις, τι συμβαίνει; Ότι έχεις ήδη δώσει τα έχεις χάσει. Δεύτερον, όσοι μπαίνουν στον Εξωδικαστικό, αυτομάτως στους συγγενείς τους, πρώτου βαθμού αλλά και οι εγγυητές, τους κάνουν άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου».