Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Μετά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, ο καιρός στην Ελλάδα αλλάζει και πάλι, με βροχλές και καταιγίδες να επιστρέφουν, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη προσεγγίζουν πιο ψυχρές αέριες μάζες, που θα προκαλέσουν πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα και κυρίως την Πέμπτη, συνοδευόμενη από αστάθεια και τοπικά έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Τετάρτη θα είναι επίσης ζεστή, με πιθανότητα βροχών και καταιγίδων στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Την Πέμπτη, η είσοδος πιο ψυχρής αέριας μάζας θα φέρει αστάθεια και πτώση της θερμοκρασίας, που θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την Κυριακή, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τη βόρεια και κεντρική χώρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Συνολικά, τις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται μια παρατεταμένη περίοδος αστάθειας με συχνές βροχές και καταιγίδες, ειδικά κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, συνοδευόμενες από πτώση της θερμοκρασίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αρχικά αίθριος καιρός αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί και βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Στα βορειοδυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.