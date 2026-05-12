Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ»- Σημείωμα άφησε μία από τις 17χρονες που έπεσαν από τον 6ο όροφο

Σε αυτοχειρία αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12.00 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας.

Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης απόφασής της.

«Συγγνώμη σας αγαπάμε πολύ», έγραφε σύμφωνα με το newsit.gr. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.

Οι μαρτυρίες

Ένας επιχειρηματίας που διατηρεί μαγαζί δίπλα από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη δεν μπορεί να πιστέψει τις έχει συμβεί. «Αγκομαχούσε και έβγαζε επιφωνήματα», αναφέρει σοκαρισμένος μιλώντας στο newsit.gr.

Περιγράφει τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε και τι ακολούθησε μετά την πτώση. Με φωνή κομπιασμένη τονίζει ότι ακούστηκε ένας δυνατός κρότος από την πτώση των δύο κοριτσιών στο τσιμέντο. «Γύρω στις 12 ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα “ααα” και ένας δυνατός κρότος. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα τα κορίτσια. Κάλεσα το ΕΚΑΒ και το 100», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι η μία κοπέλα αγκομαχούσε και είχε σπεύσει κοντά της ο αδερφός της. «Κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας που ανέπνεε. Για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν φαινόταν πως επικοινωνούσε. Αγκομαχούσε, έβγαζε επιφωνήματα, το κορίτσι προσπαθούσε να επικοινωνήσει, φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν το τι συνέβαινε».

«Η διαχειρίστρια άκουσε ένα μπαμ»

Λίγη ώρα νωρίτερα, τα κορίτσια ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας από την διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, αναφέρει μια γειτόνισσα.«Η φίλη μου τους είπε ότι είναι εκεί που τα βάζουμε. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ και έπεσαν τα παιδιά από την ταράτσα. Που να φανταστεί η διαχειρίστρια τον λόγο που ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», ανέφερε.

Το χρονικό

