Αιγιάλεια: Διακοπή νερού στο Πανόραμα Ροδοδάφνης την Τετάρτη 13 Μαΐου

Διακοπή υδροδότησης στο Πανόραμα Ροδοδάφνης την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας αναφέρει τα εξής:

Από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης στον οικισμό Πανόραμα Ροδοδάφνης ΔΕ Συμπολιτείας, λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ..