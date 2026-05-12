Εργάτες γης σε Αχαΐα- Ηλεία: Δέκα θετικά τεστ μαντού σε σύνολο 13 εξεταζόμενων- Έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ

Δέκα θετικά τεστ μαντού σε 13 άτομα και ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που «χτενίζει» σήμερα τους καταυλισμούς εργατών γης σε Αχαΐα και Ηλεία. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται γύρω από την εξάπλωση της φυματίωσης στην περιοχή, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός των ατόμων που χρήζουν ελέγχου ανέρχεται στα 500.

Την κατάσταση περιγράφει στο thebest.gr η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου: «Στην αρχική ιχνηλάτηση που έγινε βρέθηκαν 10 μαντού θετικά σε 13 άτομα. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει ενεργός νόσος, αλλά ότι έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο».

Για την πλήρη αποτύπωση της έκτασης του προβλήματος, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται σήμερα στην περιοχή. «Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται σήμερα στην περιοχή για ελέγχους σε όλους τους καταυλισμούς που διαμένουν εργάτες γης σε Αχαΐα και Ηλεία, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει και σε ποια έκταση. Η αρχική εκτίμηση αφορά 500 άτομα, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία με την ιχνηλάτηση. Είμαστε σε σύσκεψη με την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ για το πού θα γίνεται η διενέργεια του μαντού αλλά και πού οι ακτινογραφίες θώρακος», αναφέρει η κ. Μαστοράκου.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα, οι εξεταζόμενοι θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες με διαφορετική αντιμετώπιση. «Θα υπάρχει μια ομάδα που θα κάνει χημειοπροφύλαξη, ένα ελαφρύ σχήμα για περίπου τρεις μήνες και θα υπάρχει μια δεύτερη ομάδα που, αν διαπιστωθεί ενεργός φυματίωση, θα κάνει θεραπευτική αγωγή έως και εννέα μήνες», εξηγεί η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας.

Η χημειοπροφύλαξη αφορά τη χρήση φαρμάκων για την πρόληψη -και όχι τη θεραπεία- λοιμώξεων σε άτομα υψηλού κινδύνου.

Το μεγαλύτερο στοίχημα, ωστόσο, δεν είναι η διάγνωση αλλά η παρακολούθηση της θεραπείας. «Το δύσκολο κομμάτι είναι η επιτήρηση δηλαδή ότι όντως θα συμμορφωθούν στη θεραπευτική αγωγή, ότι δεν θα εξαφανιστούν και ότι δεν θα μετακινηθούν. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα κάλυψης που όμως θα λυθεί, κάποιοι δεν έχουν νόμιμα χαρτιά ή ΑΜΚΑ κ.ο.κ.», καταλήγει η κ. Μαστοράκου.