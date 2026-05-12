Η σύγχρονη «Θέμιδα» στο επίκεντρο της εκδήλωσης του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών «Δανιηλίς»

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στο Επιμελητήριο Αχαΐας, η εκδήλωση του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών «Δανιηλίς» με θέμα:

«Γυναίκα Ηγέτης – Μητέρα, Επαγγελματίας, Δημιουργός Προοπτικής

Από τη φροντίδα, στην ευθύνη και στην ηγεσία».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας και ανέδειξε, μέσα από βιωματικές ομιλίες και συμβολικές παρεμβάσεις, τη σύγχρονη γυναίκα που καθημερινά ισορροπεί ανάμεσα στην οικογένεια, την επαγγελματική διαδρομή, την κοινωνική προσφορά και την προσωπική ευθύνη.

Η αίθουσα του Επιμελητηρίου γέμισε από εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες, γυναίκες κάθε ηλικίας και πολίτες της Πάτρας, σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό, συγκίνηση και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η αναφορά στη σύγχρονη «Θέμιδα» - τη γυναίκα που καθημερινά ισορροπεί ανάμεσα στην εργασία, την οικογένεια, την κοινωνική ευθύνη και την προσωπική της διαδρομή. Το εικαστικό και συμβολικό πλαίσιο της βραδιάς ανέδειξε τη γυναίκα όχι ως σύμβολο τελειότητας, αλλά ως σύμβολο αντοχής, αξιοπρέπειας και προσφοράς.

Την εισαγωγική τοποθέτηση πραγματοποίησε η Αγγελική Κολλυροπούλου, η οποία ανέπτυξε το θέμα:

«Η ηγεσία της γυναίκας ξεκινά από την ευθύνη».

Ακολούθησαν οι βιωματικές ομιλίες των:

• Τασίας Μανωλοπούλου – «Η μητρότητα ως ευθύνη και καθημερινή ηγεσία»

• Αγγελικής Στεφανάκη – «Η δύναμη της γυναίκας μέσα από την εμπειρία της ασθένειας και της αλληλεγγύης»

• Χαράς Αναστασοπούλου – «Ηγεσία ζωής: από την προσωπική πρόκληση στη δημιουργία προοπτικής»

• Ιουλίας Συροκώστα Σταθοπούλου – «Ζώντας και δημιουργώντας με δύναμη – όταν η ζωή δοκιμάζει, η θέληση οδηγεί»

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν οι τιμητικές διακρίσεις γυναικών, των οποίων η πορεία, η προσφορά και η δύναμη ψυχής αποτελούν παράδειγμα έμπνευσης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Η Κεντρική Τιμητική Διάκριση απονεμήθηκε στην Ιουλία Συροκώστα Σταθοπούλου, ενώ Ειδική Τιμητική Μνεία απονεμήθηκε στην Αλεξάνδρα Χαραλαμποπούλου για την πράξη ανιδιοτελούς αγάπης και τη δύναμη της μητρικής καρδιάς που χάρισε ζωή και ελπίδα.

Τις τιμητικές διακρίσεις απένειμαν η κα Μαρία Φιλοπούλου, μοναδική γυναίκα εκλεγμένη επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατρών, πατήρ Ιωάννης Νικόπουλος.

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πατρών «Δανιηλίς» ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, τους υποστηρικτές, τους συνεργάτες και όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία μιας βραδιάς με ουσία, αισθητική και ισχυρό κοινωνικό μήνυμα.

Γιατί η γυναίκα σήμερα δεν καλείται μόνο να αντέχει.

Καλείται να δημιουργεί, να στηρίζει, να ηγείται και να συνεχίζει να δίνει προοπτική — ακόμη και μέσα στις πιο απαιτητικές συνθήκες.