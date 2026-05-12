Νίκος Δένδιας: Ουκρανικό το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Ουκρανικό είναι τελικά το drone, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπως επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Τρίτης (12.5.26) ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στις Βρυξέλλες προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

«Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου και στο σήμερα παρουσία του υπουργού Ουκρανού άμυνας για τα δεδομένα σχετικά με το drone που εντοπίσαμε στην Ελλάδα. Τώρα γνωρίζουμε πως είναι ουκρανικό» σημείωσε ο Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.

«Καταλαβαίνετε πως η παρουσία του drone επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει επίσημα ότι το drone που βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό.