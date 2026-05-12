Αγρίνιο: Είχε στην κατοχή του κοκαΐνη και αναδιπλούμενο μαχαίρι και συνελήφθη

Σύλληψη στο Αγρίνιο για ναρκωτικά και κατοχή μαχαιριού μετά από καταδίωξη από την ΟΠΚΕ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:.

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι κινούμενος πεζός και αντιλαμβανόμενος την πρόθεση των αστυνομικών να τον ελέγξουν, τράπηκε σε φυγή, απορρίπτοντας στο πεζοδρόμιο 1,7 γραμμάρια κοκαΐνης και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.