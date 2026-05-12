Αγρίνιο: Είχε στην κατοχή του κοκαΐνη και αναδιπλούμενο μαχαίρι και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία
Σύλληψη στο Αγρίνιο για ναρκωτικά και κατοχή μαχαιριού μετά από καταδίωξη από την ΟΠΚΕ.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:.
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι κινούμενος πεζός και αντιλαμβανόμενος την πρόθεση των αστυνομικών να τον ελέγξουν, τράπηκε σε φυγή, απορρίπτοντας στο πεζοδρόμιο 1,7 γραμμάρια κοκαΐνης και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.
ΔΕΕΠ Αχαΐας: «Η δημοτική αρχή Πελετίδη διώχνει τις επενδύσεις και υποθηκεύει το μέλλον της πόλης»
Πάτρα: To έσκασε από την Ψυχιατρική αλλά τον βρήκαν και τον συνέλαβαν
Βόνιτσα: Συνελήφθη άνδρας για ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη κατοχή όπλων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr