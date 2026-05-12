Η Πάτρα υποδέχεται αύριο το ρομπότ Σοφία- Πού θα το συναντήσετε

Με την πρώτη επίσκεψη του ανθρωποειδούς ρομπότ «Σοφία» στην Πάτρα, του πιο προηγμένου ρομπότ της Hanson Robotics και του πρώτου στην ιστορία που απέκτησε υπηκοότητα, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται αύριο Τετάρτη, το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του ιδρύματος

Η «Σοφία», που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Πάτρα, έγινε το 2017 το πρώτο ρομπότ στην ιστορία που απέκτησε υπηκοότητα, ενώ είναι Innovation Ambassador του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Η παρουσία της «Σοφίας» αναδεικνύει τη δυναμική της τεχνολογίας στην προώθηση της συμπερίληψης με τρόπο βιωματικό και ουσιαστικό», λέει, στο thebest.gr η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού και Επιστημονική Υπεύθυνη της πράξης, Ελένη Αλμπάνη.

Στο Φεστιβάλ επίσης θα απολαύσουμε μια θεατρική παράσταση ανοιχτή για όλους και δράσεις που απευθύνονται από μαθητές δημοτικού έως ερευνητές, έναν αγώνα μπάσκετ μεταξύ, την ομάδας μπάσκετ με καροτσάκι του Ήφαιστου και της γυναικείας ομάδας του Προμηθέα, με τη συμμετοχή και της «Σοφίας».

Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

«Θέλαμε ένα Φεστιβάλ που δεν περιορίζεται στη θεωρία, αλλά γίνεται εμπειρία, μια ημέρα αφιερωμένη στην ισότητα, τη συμπερίληψη και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης. Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν και τα δυο Ειδικά Σχολεία της πόλης», λέει η κ. Αλμπάνη.

Από μαθητές δημοτικού έως ερευνητές

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 09:00 με διαδραστικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται και σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων της Πάτρας, ενώ από τις 11:30 έως τις 13:00, το επίκεντρο μεταφέρεται στην καινοτομία, μέσα από τη συνεδρία «Υποστηρικτική Τεχνολογία και Ισότιμη Πρόσβαση», όπου παρουσιάζονται ερευνητικές δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Θέματα όπως η ξενάγηση κωφών σε μουσεία, η αστρονομία και η γεωλογία για άτομα με οπτική αναπηρία, η εκμάθηση νοηματικών γλωσσών μέσω υπολογιστικής όρασης, η ανάπτυξη νέων τεχνικών και διεπαφών προσβασιμότητας μέσω απτικής αλληλεπίδρασης, και η προσβασιμότητα πανεπιστημιακών πληροφοριακών συστημάτων και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της επιστήμης στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.

«Αναδεικνύουμε τον καθοριστικό ρόλο της επιστήμης στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία», σημειώνει η κ. Αλμπάνη.

Στη συνέχεια από τις 14:30 έως τις 16:30, εκπρόσωποι Μονάδων Ισότιμης Πρόσβασης από πανεπιστήμια όλης της χώρας μοιράζονται καλές πρακτικές και εμπειρίες.

Επίσημη έναρξη και θέατρο με ελεύθερη είσοδο

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, με χαιρετισμούς στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την κορύφωση της ημέρας, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 19:00 με τη θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» από τη συμπεριληπτική καλλιτεχνική ομάδα «Όνειρο Είναι», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Όλες οι εκδηλώσεις καλύπτονται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.