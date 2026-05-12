Βραδιές με την Περισπωμένη - Παρουσιάζεται η συλλογή του Γιώργου Κοζία "Τι αιώνα κάνει έξω;"

Η πρώτη βραδιά της σεζόν, του νέου κύκλου εκδηλώσεων "Βραδιές με την Περισπωμένη" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου και θα είναι αφιερωμένη στην πολυσυζητημένη νέα συλλογή του Γιώργου Κοζία Τι αιώνα κάνει έξω;

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Άννα Αφεντουλίδου, Βαρβάρα Ρούσσου και Βαγγέλης Χατζηβασιλείου.

Από το 2017 και σταθερά ανά τετραετία μια ποιητική συλλογή αποτελεί την επιμονή του ποιητή στο ήδη κατακτημένο υψηλό και συχνά προφητικό ύφος. Βασικότερο γνώρισμα το ισχυρότατο διακείμενο από το φάσμα της παγκόσμιας γραμματείας και την Ιστορία.

— ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΟΥΣΣΟΥ



Ο ποιητής αντί να ανατρέξει, να αναλογιστεί και να μνημονεύσει, αντί να χύσει για άλλη μία φορά δάκρυα για το σβησμένο επαναστατικό ήθος, προτιμά να φωνάξει και να εκραγεί, εγκαταλείποντας τα πάντα και λατρεύοντας μόνο αποκαΐδια.

— ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ