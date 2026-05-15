Άννη Ηλιοπούλου στο Travel West Forum 2026: Η γοητεία της γαστρονομίας - Το πιο δυνατό χαρτί για την ανάδειξη ενός ταξιδιωτικού προορισμού

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας,

Ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για Γαστρονομία και για το “αν” και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να παίξει ρόλο στην ανάδειξη ενός προορισμού.

Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσω από ένα κομβικό σημείο που αφορά το τι θέλει σήμερα ο σύγχρονος ταξιδιώτης, τι ψάχνει, τι απαιτεί για να επιλέξει έναν ταξιδιωτικό προορισμό.

• Αποφεύγει τους τόπους του υπερτουρισμού και τις τουριστικοποιημένες περιοχές, όσο πολυτελείς και αν είναι και στρέφεται σε προορισμούς που διακρίνονται από αυθεντικότητα, άνεση και ηρεμία.

• Αναζητά προορισμούς που του προσφέρουν εμπειρίες που δεν βρίσκει αλλού.

• Επιλέγει προορισμούς που έχουν ταυτότητα, διαφορετικότητα, μοναδικότητα και συνδέονται με την παράδοση.

• Θέλει να βιώσει τη συνθήκη “Ζήσε σαν ντόπιος”.

• Να εξερευνήσει στον τόπο που επισκέπτεται τις ιδιαιτερότητες του, τους ανθρώπους του, να μάθει μυστικά, να μάθει τις ιστορίες του, την κουλτούρα του και τις παραδόσεις του.

• Έχει ως κριτήριο – κλειδί στην επιλογή του προορισμού τη γαστρονομία.

• Η γαστρονομία αποτελεί για τον σύγχρονο ταξιδιώτη στρατηγική επιλογή, αποτελεί το σύγχρονο τουριστικό αφήγημα.

• Οι προορισμοί που διακρίνονται για την ποιοτική τοπική τους γαστρονομία, τον τραβάνε σαν μαγνήτης.

• Είναι διατεθειμένος να αφιερώσει το 25-35% του budget που έχει προϋπολογίσει για το ταξίδι του στο φαγητό.

• Αναζητά μια ολιστική γαστρονομική εμπειρία και όχι μόνο εστιατορική.

• Δίνει βάρος στη γαστρονομία βιώσιμης ανάπτυξης και στην υγιεινή κουζίνα και είναι ευαισθητοποιημένος σε ό,τι αφορά την προστασία του πλανήτη.

• Δεν ενδιαφέρεται για σύγχρονα μοδάτα εστιατόρια, ούτε για fine dining καταστάσεις. Αναζητά εστιατόρια που δημιουργούν αυθεντικές εμπειρίες.

Η γαστρονομία αποτελεί παγκόσμιο πεδίο ενδιαφέροντος για πολλούς λόγους. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας και διπλωματίας, είναι ένας κοινωνικοπολιτικός τομέας με πολλές δράσεις.

και μια από τις πιο σημαντικές είναι ότι η γαστρονομία σήμερα είναι ταυτόχρονα και μια πρόσκληση σε ταξίδι.

Σε τόπους που την διακονούν με αυθεντικότητα και με ποιότητα. Η δύναμη της τοπικότητας και της γευστικής μοναδικότητας είναι τεράστια.

Μέσα από τα πιάτα μιας τοπικής κουζίνας, τα προϊόντα, τον τρόπο που μεταποιούνται, τις γεύσεις και τα αρώματα, ο επισκέπτης ξεναγείται στον πολιτισμό του τόπου, στην ιστορία του, στις αξίες της κοινωνίας του, στις πολιτιστικές επιρροές που είχε από άλλους πολιτισμούς, στην οικονομία του, στον τρόπο ζωής των κατοίκων του και στο επίπεδο πολιτισμού τους. Κάθε γουλιά κρασιού και κάθε γεύμα που σερβίρεται στο τραπέζι διηγείται την ιδιαίτερη ταυτότητά του.

• Το 80% των ταξιδιωτών θεωρεί την γαστρονομική εμπειρία καθοριστική για την επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού και το 90% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι αυτό που το ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αυθεντική τοπική κουζίνα του τόπου στον οποίο θα ταξιδέψει.

Συμπέρασμα: Τόποι που δεν αναδεικνύουν την τοπική γαστρονομική κουλτούρα τους και μέσω αυτής την διαφορετικότητά τους, χάνουν το πλεονέκτημα της επιλογής.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ;

Η γαστρονομία είναι μια πολυσύνθετη έννοια. Είναι επιστήμη, πολιτισμός, ιστορία, τέχνη, συναίσθημα, μνήμες, απόλαυση, επικοινωνία. Είναι μέρος της ευτυχίας του ανθρώπου.

Για πολύ κόσμο η έννοια της γαστρονομίας είναι παρεξηγημένη. Γαστρονομία δεν είναι μόνο η υψηλή ποιότητα ενός πολυσύνθετου και ακριβού πιάτου στα fine dining εστιατόρια. Είναι και η απόλαυση μιας φέτας φρέσκου ζυμωτού ψωμιού πασπαλισμένης με καλό ελαιόλαδο και νιφάδες θαλασσινού αλατιού, δίπλα σε μια ζουμερή αρωματική ντομάτα. Με λίγα λόγια γαστρονομία είναι η δημιουργία ποιοτικού φαγητού και η τέχνη να το απολαμβάνεις.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ;

Η σύγχρονη τάση της παγκόσμιας γαστρονομίας σήμερα είναι η ΑΠΟΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ. Συντελείται μια επανάσταση, κόντρα στη μόδα των τελευταίων σχεδόν 30 χρόνων, η οποία γέμισε τον πλανήτη δισεκατομμύρια πιάτα με σούσι, με rib eye, καραμελωμένα pop – corns, κρέμες από λαχανικά, καρπάτσιο, miso, burgers και black-cod. Δηλαδή με μια σύγχρονη διεθνοποιημένη κουζίνα που γευόσουν ίδια σχεδόν παντού στα εστιατόρια του κόσμου. Αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλο τον πλανήτη είναι μια ηχηρή επιστροφή στις εθνικές κουζίνες. Αφενός γιατί συμβαδίζει με τις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου που ψάχνει για συναίσθημα, νοσταλγία, αυθεντικότητα, απλότητα και τον φέρνει πιο κοντά στη φύση, που ψάχνει για γνωριμία με κάτι διαφορετικό, γυρίζοντας την πλάτη σε όποια δήθεν παγκοσμιοποιημένη μοντερνιά.

Και αφετέρου γιατί η παγκόσμια αγορά τουρισμού αντιλαμβάνεται ότι η επαναφορά στις εθνικές γαστρονομικές αξίες, δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ που εντείνει τη διαφοροποίηση όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών κάθε χώρας.

Σήμερα πάμε στο μέλλον, ατενίζοντας το παρελθόν.

Συμπέρασμα: Η τοπική κουζίνα είτε στην παραδοσιακή είτε στην σύγχρονη εκδοχή της, είναι μέρος της γοητείας κάθε τόπου και

ταυτόχρονα ο πιο σύγχρονος τρόπος να κερδίσει ο τόπος ταξιδιώτες και από την εσωτερική και από τη διεθνή αγορά.

Είναι δεδομένο ότι η τοπική γαστρονομία αποτελεί το πιο δυνατό χαρτί στην ανάδειξη ενός τόπου σε προορισμό.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Η γαστρονομία ενός τόπου δεν αναδεικνύεται μόνο μέσα από τα εστιατόρια του. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης θέλει να πάρει μέρος σε δραστηριότητες και να ζήσει εμπειρίες.

Να γνωρίσει από κοντά τοπικούς παραγωγούς προϊόντων και να δοκιμάσει τα προϊόντα τους.

Να πάρει ένα σεμινάριο μαγειρικής για μια τοπική παραδοσιακή σπεσιαλιτέ μέσα σε κουζίνες εστιατορίων

Να απολαύσει μια επαγγελματική γευσιγνωσία κρασιών και ποτών με οινολόγους.

Να επισκεφτεί φάρμες και να γευματίσει σε αυτές με πιάτα που βασίζονται στα παραγόμενα προϊόντα τους.

• Να επισκεφτεί υπαίθριες αγορές τροφίμων.

Να ψαρέψει με ψαράδες μέσα στα καΐκια τους.

• Να απολαύσει ένα σπιτικό παραδοσιακό δείπνο στην τραπεζαρία του σπιτιού μιας οικογένειας.

• Να μαζέψει θαλασσινό αλάτι, μέλι, ελιές.

• Να διαπιστώνει ηθικές πρακτικές και περιβαντολογική ευθύνη.



Είναι λοιπόν δεδομένο ότι για την ανάδειξη ενός τόπου σε ταξιδιωτικό προορισμό, σημαντικό κεφάλαιο είναι η γαστρονομία και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί.

Γίνεται αντιληπτό ότι για την επίτευξη του στόχου, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι: Ο θεσμικός παράγοντας, οι επιχειρηματίες εστίασης, οι τοπικοί παραγωγοί προϊόντων, τα οινοποιεία, οι

αρτοποιοί, οι σεφ, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι ξεναγοί, οι ερευνητές, οι ομάδες εθελοντών.

Χρειάζεται στρατηγικό πλάνο, χρειάζονται ενημερωτικά σεμινάρια, μάγειροι και σεφ που αγαπάνε τον τόπο τους, ενημερωμένοι και φιλόδοξοι και πάνω από όλα για την περιφέρεια της Ελλάδας για την οποία σήμερα μιλάμε, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρειάζεται αλλαγή αντίληψης και νοοτροπίας.

- Η επιθυμία για τα ταξίδια αυξάνεται. Ο γαστρονομικός τουρισμός καλπάζει. Και μια τόσο σημαντική περιφέρεια της χώρας με ιστορία, με φυσικό κάλλος, με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, με εξαιρετικά προϊόντα, γραφικά χωριά και ιστορικές πόλεις, οφείλει να δημιουργήσει εκείνη τη γαστρονομία που θα είναι ταυτόχρονα και μια πρόσκληση σε ταξίδι και για Έλληνες και για ξένους σύγχρονους ταξιδιώτες.

Σας ευχαριστώ.