Αίγιο: Έκανε εργασίες σε αρχαιολογικό χώρο και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία
Σύλληψη στο Αίγιο για παράνομες εκσκαφές σε προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιάλειας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι προχθές το απόγευμα σε περιοχή της Αιγιαλείας, προέβη σε εκτέλεση εργασιών εκσκαφικού χαρακτήρα (φρέζας – σκαπτικού) σε προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο.
Στον συλληφθέντα είχε κοινοποιηθεί απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών στον συγκεκριμένο χώρο.
Μ. Χρυσοχοΐδης για τη σύλληψη των ληστών στην Κάτω Τιθορέα: «Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό»
Απέδρασε κρατούμενος από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr