Αίγιο: Έκανε εργασίες σε αρχαιολογικό χώρο και συνελήφθη

Σύλληψη στο Αίγιο για παράνομες εκσκαφές σε προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιάλειας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι προχθές το απόγευμα σε περιοχή της Αιγιαλείας, προέβη σε εκτέλεση εργασιών εκσκαφικού χαρακτήρα (φρέζας – σκαπτικού) σε προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο.

Στον συλληφθέντα είχε κοινοποιηθεί απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών στον συγκεκριμένο χώρο.