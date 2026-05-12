ΔΕΕΠ Αχαΐας: «Η δημοτική αρχή Πελετίδη διώχνει τις επενδύσεις και υποθηκεύει το μέλλον της πόλης»

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ αναφέρει:



Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την χθεσινή τοποθέτηση του δημάρχου Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη στο Δημοτικό

Συμβούλιο για το ζήτημα του θαλασσίου μετώπου, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:



«Για μια ακόμη φορά, ο δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας Πελετίδης αναδεικνύεται σε αρνητικό πρωταγωνιστή για την προοπτική της Πάτρας. Με την απαράδεκτη απειλή που

εκτόξευσε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου –ότι «θα γίνει κόλαση»η ζωή των επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν στο λιμάνι– κατέστησε σαφές ότι η

δημοτική αρχή λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της πόλης.



Κύριε Πελετίδη, η στάση σας δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Δεν επιθυμείτε επενδύσεις. Δεν επιθυμείτε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν επιθυμείτε την

αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της Πάτρας. Είναι πλέον φανερό ότι εσείς και η δημοτική αρχή σας επενδύετε στη φτώχεια, την υποβάθμιση και τη μιζέρια.

Κύριε Πελετίδη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τόσο εσείς όσο και το κόμμα σας ανθίζετε μέσα στην κοινωνική στασιμότητα, καθώς αυτό αποτελεί το «προνομιακό» σας πεδίο.



Αντιλαμβάνεστε ότι εάν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών, το «κόμμα της διαμαρτυρίας» δεν θα έχει λόγο ύπαρξης. Δυστυχώς, όμως,

για την Πάτρα, αυτό το κόμμα ασκεί σήμερα τη διοίκηση, οδηγώντας την πόλη μας στην τελευταία θέση των δεικτών ανάπτυξης.

Ενώ άλλες πόλεις της χώρας δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, στην Πάτρα ο Δήμαρχος βροντοφωνάζει: «μην

τολμήσετε να έρθετε». Αντί η συζήτηση να επικεντρώνεται στους όρους και τις προδιαγραφές των επενδύσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, η δημοτική αρχή

επιδίδεται σε καταγγελίες και στείρα άρνηση.



Η ζημιά που ήδη έχετε κάνει στην πόλη κ. Πελετίδη είναι μεγάλη. Εξαιτίας σας δεν

πλησιάζει κανένας επενδυτής. Τα έχετε καταφέρει πολύ καλά μέχρι σήμερα. Τι να πρωτοθυμηθούμε και τι να πρωτοξεχάσουμε; Ο κ. Πελετίδης δεν θέλει να φτάσει το σύγχρονο τρένο στην Πάτρα. Ο κ. Πελετίδης δεν θέλει να λειτουργήσει σύγχρονη μαρίνα για μέγκα γιοτ στην Πάτρα. Ο κ. Πελετίδης δεν θέλει το φυσικό αέριο. Ο κ. Πελετίδης δεν

θέλει τις χορηγίες για την αποκατάσταση των περιοχών της Πάτρας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου. Ο κ. Πελετίδης δεν θέλει τις χορηγίες τραπεζών για τα σχολεία της Πάτρας που ανακαινίστηκαν μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Κύριε Πελετίδη, εμφανίζεστε ως ο δήμαρχος του:

«δεν θέλω», αλλά στην πραγματικότητα είστε ο δήμαρχος του: «δεν μπορώ».

Κύριε Πελετίδη, σας καλούμε ενόψει των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, να δείξετε θάρρος και να αναδείξετε τις πραγματικές θέσεις σας. Να έχετε βασικό σύνθημα

ότι δεν θέλετε νέες θέσεις εργασίας και υψηλότερο εισόδημα για το λαό της Πάτρας. Να πείτε την αλήθεια για το ποιος πραγματικά είστε και τι πραγματικά θέλετε.

Απευθύνουμε όμως δύο κρίσιμα ερωτήματα και προς άλλους φορείς της περιοχής (Επιμελητήριο Αχαΐας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα/ΤΔΕ, Οικονομικό

Επιμελητήριο/ΠΤΒΠΔΕ). Συμφωνούν με αυτή την τακτική του κ. Πελετίδη; Μήπως ήρθε η

ώρα όλοι να λάβουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην υποβάθμιση της Πάτρας που επιβάλλειη παρούσα δημοτική αρχή;

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι το ΚΚΕ ανθεί στη μιζέρια. Τους ενδιαφέρει πως θα

ανθίσει η Πάτρα;».