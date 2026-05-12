Αίγιο: Τρεις συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε κατοικίες

Τι αναφέρει η αστυνομία
Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Αίγιο για παράνομη ρευματοδότηση κατοικιών, έπειτα από ελέγχους της Αστυνομίας και συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς της Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, τρεις ημεδαποί, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
