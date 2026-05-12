Η Πάτρα στο επίκεντρο της διεθνούς κυνοφιλίας με πάνω από 500 καθαρόαιμους σκύλους- Πάνω από 1.000 εκθέτες και 55 φυλές στην Πλαζ

Πάνω από 500 καθαρόαιμοι σκύλοι με pedigree, 55 διαφορετικών φυλών -ανάμεσά τους τέσσερις ελληνικές- και πάνω από 1.000 εκθέτες από Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτοί είναι οι αριθμοί της πρώτης διεθνούς έκθεσης μορφολογίας που μετατρέπει την Πάτρα σε επίκεντρο του κυνοφιλικού κόσμου στις 16 και 17 Μαΐου.

Η διοργάνωση, που συνδιοργανώνουν ο Κυνοφιλικός Όμιλος Αχαΐας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, θα φιλοξενηθεί στην Πλαζ του ΕΟΤ.

«Υπάρχουν συμμετοχές από Σουηδία, Αγγλία, Ιταλία και φυσικά από τη χώρα μας. Πρόκειται για ζωοτεχνικά τεστ που αφορούν τη βελτίωση των καθαρόαιμων φυλών. Μέσα από την εξέταση από τους ειδικούς κριτές επιλέγονται οι καλύτεροι γεννήτορες, που θα βελτιώσουν τις φυλές», εξηγεί στο thebest.gr ο πρόεδρος του Κυνοφιλικού Ομίλου Αχαΐας, Σπήλιος Καρμίρης.

«Φυσικά, μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργείται το φιλοζωικό πνεύμα, το πνεύμα της υπεύθυνης κηδεμονίας στα ζώα συντροφιάς, με ζητούμενο την ευαισθητοποίηση του κοινού. Θέλουμε να γίνει θεσμός για την πόλη, όπως γίνεται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμάτα», προσθέτει.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει και τουριστικό αξιοποιήσιμο γεγονός για την πόλη. «Η έκθεση αυτή είναι και ένα τουριστικό προϊόν για την πόλη μας και για την περιοχή, γιατί από τους περίπου 1.000 εκθέτες που θα έρθουν -συνήθως έρχονται οικογένειες- θα υπάρξει ένας ευρύτερος κύκλος εργασιών, από ξενοδοχεία και εστίαση μέχρι airbnb κ.ο.κ. Θεωρούμε ότι αποτελεί οικονομικό πόρο για την Πάτρα και προσπαθούμε να το καθιερώσουμε ως event. Κάτι ανάλογο είχαμε κάνει και το 2019 στον ίδιο χώρο, αλλά ήταν σε πανελλήνια μορφή και η επισκεψιμότητα ήταν πολύ μεγάλη, με πάνω από 10.000 άτομα να περνούν από την έκθεση», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Καρμίρης.

Από τις 09:00 έως περίπου τις 16:00 και τις δύο ημέρες, έμπειρο πάνελ κριτών θα αξιολογεί κάθε ζώο βάσει των αυστηρών προτύπων της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (FCI) και θα αναδεικνύει το πιο άρτιο δείγμα κάθε φυλής. Στην επιτροπή συμμετέχουν οι Zoran Roknic και Danijel Djevi Boros από τη Σερβία, ο Ανδρέας Σάββας από την Κύπρο και οι Μαργαρίτα Μπερούκα και Βασίλης Ανδριανόπουλος από την Καλαμάτα, καθώς και ο Λυκούργος Ζουμπουλίδης από την Αθήνα. Το υψηλό επίπεδο του πάνελ ήταν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο βασικός λόγος για τη μεγάλη ανταπόκριση που έλαβε η διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νίκη δεν συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο, πρόκειται για καθαρά ηθική διάκριση, αναγνώριση πρωτίστως της δουλειάς και της αφοσίωσης των εκτροφέων.

Ελεύθερη είσοδος για το κοινό

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με εκτροφείς, να ενημερωθούν για τη φυλή της προτίμησής τους και να ανακαλύψουν νέες. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται ρητά η είσοδος σκύλων που δεν συμμετέχουν στη διοργάνωση.