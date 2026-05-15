Σοφία Στάμου στο Travel West Forum: Η Ολυμπία Οδός πέρα από τη μετακίνηση-Υποδομή με τουριστική αξία που ενώνει εμπειρίες και πολιτισμό

Στην θεματική ενότητα του Travel West Forum 2026 "Μεταφορές και Τουρισμός: Συνδεσιμότητα, προσβασιμότητα και ανάπτυξη προορισμών" συμμετείχε η Διευθύντρια Επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Σοφία Στάμου.

Η κυρία Στάμου μίλησε με θέμα : Η Ολυμπία Οδός πέρα από τη μετακίνηση-Υποδομή με τουριστική αξία που ενώνει εμπειρίες και πολιτισμό

Η τοποθέτηση της κας Στάμου

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα έργο εθνικής σημασίας με πολυεπίπεδη προστιθέμενη αξία.

Ως οδικό έργο υποδομής έχει συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της εύκολης και γρήγορης προσβασιμότητας, μειώνοντας τα δυστυχήματα κατά 83% στην Κορίνθου-Πατρών.

Ειδικά στην Πατρών- Πύργου, το πρώτο οκτάμηνο της κυκλοφορίας του νέου δρόμου δεν έχει σημειωθεί κανένα δυστύχημα.

Τα μεγάλα έργα υποδομής ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες. Τρία παραδείγματα από την Ολυμπία Οδό, έναν αυτοκινητόδρομο που διέρχεται από 3 Περιφέρειες (Δυτ. Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας) και 12 Δήμους, και επηρεάζει ακόμα 3 Περιφέρειες και πάνω από 20 Δήμους συνολικά:

1. Ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα, έχει τη μεγαλύτερη Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία Βαρέων Οχημάτων ανά έτος, η οποία είναι κατά 50% μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του υπόλοιπου οδικού δικτύου της χώρας, γεγονός που επηρεάζει έντονα τη διαμόρφωση του εθνικού και περιφερειακού ΑΕΠ. Από το 2017 έως σήμερα σημειώνεται 30-40% βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας λόγω της μείωσης του χρόνου μεταφοράς φορτίων, πρώτων υλών και εμπορευμάτων.

2. Πολυτροπικότητα: Η Ολυμπία Οδός έχει το πλεονέκτημα της διασύνδεσης με άλλα μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια και λιμάνια (Κορίνθου, Κιάτου και Αιγίου, Πάτρας, Κυλλήνης και τα αεροδρόμια Αθήνας και Αράξου), το οποίο μεγιστοποιεί τη σημασία και τα οφέλη της. Με την ολοκλήρωση του νέου τμήματος Πατρών- Πύργου, αναμένουμε αντίστοιχη αναπτυξιακή ώθηση σε μια περιοχή, η οποία μέχρι τώρα παρέμενε απομονωμένη από την υπόλοιπη χώρα.

3. 0,5-1,5% αύξηση του τοπικού ΑΕΠ, κυρίως λόγω των επενδύσεων και της απασχόλησης. Σήμερα το έργο παρέχει πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας (πολλές από αυτές αφορούν στελέχη υψηλής επιστημονικής κατάρτισης ή τεχνικής εξειδίκευσης).

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, η αύξηση του τουριστικού ρεύματος στις περιοχές που εξυπηρετεί η Ολυμπία Οδός είναι της τάξης του 15-20% (λόγω καλύτερης προσβασιμότητας σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως οι παραλιακές περιοχές της Πελοποννήσου και τα Ιόνια νησιά).

Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι μειώνουν τις ανισότητες πρόσβασης μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας.

Αυτό αποδεικνύεται με την συνολική προσβασιμότητα στην Πάτρα, η οποία από το 2001-2024 αυξήθηκε κατά 18%.

Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για πόλεις όπως τα Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα, την Άρτα και το Αγρίνιο, όπου μετά την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, της Ιόνιας Οδού και της Εγνατίας, οι ροές μετακίνησης διπλασιάστηκαν:

Οι μετακινήσεις προς τα Ιωάννινα το 2001 ήταν 92.000, ενώ το 2024 ξεπέρασαν τις 184.000.

Τα νούμερα αυτά δείχνουν πως η Ολυμπία Οδός, μαζί με τους άλλους αυτοκινητόδρομους που έχει αποκτήσει η χώρα τα τελευταία 9 χρόνια, είναι ένα ζωντανό σύστημα που επηρεάζει την ασφάλεια, την καθημερινότητα και την ευημερία χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό μεταφράζεται σε:

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με την προώθηση των τουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής.

Αύξηση στις εργασιακές ευκαιρίες ως αποτέλεσμα ανάπτυξης του τουρισμού.

Όμως τα μεγάλα οδικά έργα έχουν και πολιτιστική ταυτότητα.

Είναι καταρχήν δίκτυα μεταφοράς, αλλά ταυτόχρονα και πολυτροπικές υποδομές που διασυνδέουν ανθρώπους, πολιτιστικά τοπόσημα και τοπικές οικονομίες.

Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει σπουδαία πλεονεκτήματα καθώς περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό θαλάσσιο μέτωπο, αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, φυσικά αξιοθέατα και ειδικά την Αρχαία Ολυμπία, ένα προορισμό παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας και σημασίας.

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, που μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό υπο-αξιοποιούνται, αποκτούν με τον αυτοκινητόδρομο νέα δυναμική ως προς την αύξηση της επισκεψιμότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες φιλοξενίας.

Το κυριότερο από όλα είναι να επεκτείνουμε το τουριστικό ενδιαφέρον στον χρόνο και το χώρο.

Αυτή την ιδέα στην Ολυμπία Οδό την αποτυπώσαμε με τον Σταύρο Μπένο και το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ στο πρόγραμμα «Λεωφόροι Πολιτισμού». Με βάση αυτό το εμπνευσμένο πρόγραμμα, 30 σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι συνδέονται με τρεις βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, την Ολυμπία Οδό, το Μορέα και την Ιόνια.

Το Πρόγραμμα επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα φιλοσοφία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στη χώρα μας.

Τα αρχαία θέατρα και μνημεία συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία, με κύριο στόχο την ένταξη των αρχαίων χώρων στην καθημερινότητα και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Οι «Πολιτιστικές Διαδρομές» είναι ένα διαχειριστικό εργαλείο για τη διαμόρφωση εξειδικευμένων προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού που:

· αφορούν στην περιήγηση σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός μιας προσδιορισμένης χωρικά περιοχής και με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο,

· προσφέρουν στον περιηγητή τη δυνατότητα μιας αυθεντικής εμπειρίας μέσα από την εμβάθυνση στα στοιχεία του πολιτιστικού πλούτου του παρελθόντος και του παρόντος

· και αποκτούν μια αναγνωρίσιμη «ταυτότητα», με ιδιαίτερη επωνυμία.

Μέσα από το πρόγραμμα και αξιοποιώντας τη δυναμική των συνεργειών, οι αυτοκινητόδρομοι γίνονται «καταλύτες» για την πρόσβαση και ανάδειξη των μνημείων που τους περιβάλλουν.

Για εμάς οι Πολιτιστικές Διαδρομές είναι στρατηγική επένδυση για το μέλλον.

Οι αυτοκινητόδρομοι δεν είναι απλώς υποδομές, αλλά αποτελούν διαδρομές που διασχίζουν τόπους με ιστορία, ταυτότητα και ανθρώπους.