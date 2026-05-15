Περικλής Μπαλτάς στο Travel West Forum: Από το αμπέλι στον επισκέπτη- H Achaia Clauss ως χώρος πολυεπίπεδης οινικής και πολιτισμικής εμπειρίας

"Οινοτουρισμός και ταυτότητα τόπου - Από το αμπέλι στον επισκέπτη: Η Achaia Clauss ως χώρος πολυεπίπεδης οινικής και πολιτισμικής εμπειρίας" ήταν το θέμα που ανέπτυξε στην ομιλία του στο Travel West Forum 2026 ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Achaia Clauss - Πρόεδρος του ιστορικού αρχείου της, Περικλής Μπαλτάς.

Ο κ. Μπαλτάς συμμετείχε στη θεματική ενότητα "Εναλλακτικές τουριστικές διαδρομές στη Δυτική Ελλάδα - Οινοτουρισμός και τουρισμός γεύσεων"

Η τοποθέτηση του κ. Μπαλτά

Ο οινοτουρισμός εντάσσεται στην κατηγορία του αγροτουρισμού, η δε διαμόρφωση του οινοτουριστικού προϊόντος συνίσταται στην ύπαρξη περιοχών αμπελοκαλλιέργειας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραγωγής οίνων σε συνδυασμό με την παρουσία επισκέψιμων οινοποιείων με κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών. Ο οινοτουρισμός προσφέρεται και ως συνδετικό στοιχείο μεταξύ του γαστρονομικού και πολιτιστικού τουρισμού με τοπικά προϊόντα, παραδοσιακή κουζίνα, και αγροτική κληρονομιά.

Ο οινοπαραγωγός πρέπει να είναι εξωστρεφής και να δει τον κόσμο όχι μόνο μέσα από το κτήμα του αλλά και αντίστροφα, δηλαδή να καταλάβει ότι ο οινοτουρισμός τον καθιστά και παγκόσμιο και τοπικό, καθόσον αφενός παράγει ένα προϊόν που είναι παγκοσμιοποιημένο αλλά αφετέρου διατηρεί όλα τα τοπικά χαρακτηριστικά που τον κάνουν ιδιαίτερο και μοναδικό για να αποκτήσει brand και ως τόπος ποιοτικής οινοπαραγωγής.

Βαθιά ριζωμένος στην ιστορία τον πολιτισμό και τη φύση ο οινοτουρισμός ανοίγει έναν κόσμο γεύσεων, αρωμάτων, βιωμάτων και δημιουργεί εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.

Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία, η Achaia Clauss απλώνει τα «χρώματά» της σε έναν ευρύτερο καμβά εμπειριών. Δημιουργεί ένα πολυδιάστατο περιβάλλον, όπου το κρασί λειτουργεί ως αφετηρία για εμπειρίες που αγγίζουν τον πολιτισμό, τη φύση, την τέχνη τον αθλητισμό και την εκπαίδευση.

Η ιστορία του Οινοτουρισμού για την Achaia Clauss ξεκινά το 1885 όταν στις 9 Οκτωβρίου την Achaia Clauss επισκέφθηκε η Αυτοκράτειρα της Αυστρουγγαρίας Σίσσυ. Η επίσκεψή της ανέδειξε το οινοποιείο και την περιοχή της Πάτρας σε προορισμό διεθνούς ενδιαφέροντος.

Πολύτιμα τεκμήρια είναι τα βιβλία επισκεπτών από τα οποία προκύπτουν οι επισκέψεις στο κτήμα της Achaia Clauss εστεμμένων, αρχηγών κρατών, επιστημόνων, καλλιτεχνών, ποιητών, αθλητών αλλά και ανθρώπων κάθε κοινωνικής προέλευσης που προέρχονται και από τις πέντε ηπείρους. Σήμερα, κεντρικός στόχος του οινοποιείου είναι η επικοινωνία του κρασιού με τον κόσμο σε όλα τα στάδιά του. Από την καλλιέργεια του αμπελιού και τον τρύγο, μέχρι την παραγωγή, την παλαίωση και την κατανάλωση, το κρασί παρουσιάζεται ως ένα ζωντανό στοιχείο πολιτισμού που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση και την ιστορία.

Για τον λόγο αυτόν μαζί με τα οινοποιεία της Πελοποννήσου έχουμε δημιουργήσει τους Δρόμους Κρασιού Πελοποννήσου καθώς έχουμε λάβει και το σήμα του Επισκέψιμου Οινοποιείου.

Προκειμένου ο επισκέπτης να ανακαλύψει μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, ιστορία πολιτιστικά μνημεία, φυσικές και μουσικές διαδρομές έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο δράσεων που αφορούν βιωματικές εμπειρίες, ιστορικές και μουσειακές, αθλητισμό και φύση, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μόνιμες και περιοδικές εικαστικές εκθέσεις, θρησκευτική και τοπική παράδοση καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις.

Αναλυτικότερα...

1. Βιωματικές εμπειρίες

Ο Ανοιχτός Τρύγος της Μαυροδάφνης, που πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο, δίνει τη δυνατότητα σε επισκέπτες και κατοίκους να συμμετέχουν ενεργά, δημιουργώντας μια αυθεντική βιωματική -αγροτουριστική εμπειρία. Παράλληλα, οι Ανοιχτές Πόρτες Οινοποιείων προσφέρουν την ευκαιρία για ξενάγηση και γνωριμία με την τέχνη της οινοποιίας.

2. Πολιτισμός και μουσειακή εμπειρία

Η επίσκεψη στο οινοποιείο συνδυάζεται με γευστικές δοκιμές με διαδρομές μέσα σε μουσειακούς χώρους, όπως το Βαρελάτικο, το Μουσείο Μηχανημάτων, η Έπαυλη Κλάους και το Αυτοκρατορικό Κελλάρι. Οι χώροι αυτοί μεταφέρουν τον επισκέπτη σε διαφορετικές εποχές, ενισχύοντας τη σύνδεση του κρασιού με την ιστορία.

3. Εκπαίδευση και νέα γενιά

Η Achaia Clauss οργανώνει ξεναγήσεις που απευθύνονται σε παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ενισχύοντας τη σύνδεση της μάθησης με την εμπειρία. Μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και οι μαθητές του δημοτικού έρχονται σε επαφή με το αμπέλι και το κρασί με τρόπο δημιουργικό και βιωματικό, καλλιεργώντας τη γνώση και τη φαντασία τους. Παράλληλα, για τους μαθητές και τις μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου προσφέρονται δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν επαγγέλματα και προοπτικές που σχετίζονται με τον χώρο της οινοποιίας και του τουρισμού.

Επίσης, η Achaia Clauss καλωσορίζει κάθε χρόνο τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστήμιο Πατρών στην πόλη, συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις όπως το Welcome to UP και δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στο οινοποιείο και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία ενισχύεται η σύνδεση με τη νέα γενιά, προσφέροντας ευκαιρίες γνωριμίας με τον χώρο του κρασιού και αναδεικνύοντας τον ρόλο του οινοποιείου ως ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ζωής.

4. Αθλητισμός και φύση

Το οινοποιείο αξιοποιεί το φυσικό τοπίο της περιοχής, που προσφέρει μοναδικά τοπία, απόκρημνους βράχους καταρράκτες και πλούσια βιοποικιλότητα, ιδανικά για πεζοπορία και εξερεύνηση. Από την Achaia Clauss ξεκινά το μονοπάτι του Παυσανία που καταλήγει στην αρχαία Ολυμπία καθώς επίσης είναι η αφετηρία της διαδρομής του Παλαιών Πατρών Γερμανού για την Αγία Λαύρα. Με την Κοιν Σ Επ Διαβα διοργανώνονται αθλητικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και συνδέουν τη φύση με την εμπειρία του επισκέπτη, οι οποίοι περιλαμβάνουν διαδρομές διαφορετικών αποστάσεων, από μικρότερες έως και 40 χιλιόμετρα, καθώς και παιδικό αγώνα. Παράλληλα, διοργανώνονται αγώνες ορεινής ποδηλασίας, ενώ σύντομα σχεδιάζεται η ένταξη περιπατητικής διαδρομής για την τρίτη ηλικία, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει και πέρασμα από τους Μυκηναϊκούς Τάφους που βρίσκονται εντός του χώρου του κτήματος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της φυσικής δραστηριότητας με την ιστορία και τον πολιτισμό.

5. Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Η πολιτιστική δραστηριότητα του οινοποιείου είναι ιδιαίτερα πλούσια. Το Kino Festival, αφιερωμένο στον γερμανόφωνο κινηματογράφο, προσελκύει κάθε χρόνο επισκέπτες με ενδιαφέρον για την τέχνη. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας έχουν φιλοξενηθεί στο χώρο μας μουσικές εκδηλώσεις όπως η Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας, η Παιδική Χορωδία της Λειψίας, η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων κ.α.

6. Θρησκευτική και τοπική παράδοση

Η σύνδεση με την τοπική κοινωνία αποτυπώνεται και μέσα από θρησκευτικές εκδηλώσεις, όπως ο Επιτάφιος, η Ανάσταση και η Κυριακή του Θωμά, που πραγματοποιούνται στο εκκλησάκι του Αγίου Θωμά εντός των τειχών της οινοποιίας αλλά και λειτουργίες της καθολικής εκκλησίας της Αγίας Άννας και η λιτάνευση της Αγίας Δωρεάς.

Η Achaia Clauss αποτελεί ένα σημείο συνάντησης του τουρισμού, του πολιτισμού, της ιστορίας και της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από τις δράσεις της, επιδιώκει να αναδεικνύει διαρκώς τον οινοτουρισμό ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδέει τον άνθρωπο με τον τόπο και τις αξίες του.