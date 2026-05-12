Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Πότε θα επαναλειτουργήσει το τμήμα βραχυθεραπείας του Γ.Ν.Α. "Αλεξάνδρα";»

Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση για τη διακοπή λειτουργίας του τμήματος βραχυθεραπείας στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», επισημαίνοντας τις σοβαρές επιπτώσεις για ογκολογικές ασθενείς.



Σε μια περίοδο που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες καθώς και η κοινωνία στο σύνολό της πλήττονται από τις ακολουθούμενες πολιτικές της κυβέρνησης της Ν.Δ., η υποβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με την υποστελέχωση και την υπολειτουργία ή το κλείσιμο κλινικών και τμημάτων, επιβαρύνει επικίνδυνα την κατάσταση της υγείας των ασθενών, καθώς και την οικονομική τους κατάσταση, αφού οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα υγείας, όσοι βέβαια από αυτούς έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Ένα από τα πολλά παραδείγματα αποτελεί το τμήμα βραχυθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα», που λόγω της έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ογκολογικούς ασθενείς με γυναικολογικούς καρκίνους που ήδη έχουν ξεκινήσει τη θεραπεία τους εκεί, ενώ στην Αττική υπάρχουν μόνο άλλα δύο τμήματα, ένα στον Πανεπιστημαικό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν” και ένα στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο “Ο Άγιος Σάββας”, με συχνά και πολλά περιστατικά.

Συγκεκριμένα, ενώ το Νοέμβριο του 2025 εγκαινιάστηκε στο τμήμα αυτό δωρεά νέου μηχανήματος ακτινοβόλησης, πρόσφατα το τμήμα βραχυθεραπείας στο Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα» σταμάτησε τη λειτουργία του λόγω έλλειψης τεχνολόγου ραδιολογίας - ακτινολογίας, αφού πριν από περίπου τρεις εβδομάδες η μία εκπαιδευμένη τεχνολόγος χειρουργήθηκε, ενώ η δεύτερη (που έχει εκπαιδευτεί στο αντικείμενο και στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Gemelli στη Ρώμη) δεν παραχωρείται από το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα με εντολή του Διευθυντή του και τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του νοσοκομείου. Και αυτό με την πρόφαση ότι το Ακτινολογικό Τμήμα -ένα από τα δεκάδες δημόσια της Αττικής- είναι πιο σημαντικό από το Τμήμα Βραχυθεραπείας, που είναι ένα από τα τρία δημόσια της ίδιας Περιφέρειας.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι εδώ και δύο εβδομάδες (διανύουμε την τρίτη) το τμήμα βραχυθεραπείας έχει κλείσει, με συνέπεια οι ασθενείς να μην μπορούν να συνεχίσουν τις θεραπείες τους, να μπαίνουν σε λίστα αναμoνής στα άλλα δυο δημόσια νοσοκομεία παραβιάζοντας τους βιολογικούς χρόνους εντός των οποίων επιβάλλεται να γίνει η ακτινοβόληση ή να στρέφονται, όσες έχουν τη δυνατότητα, στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για παθήσεις, που σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η μη ολοκλήρωση των ακτινοθεραπειών με βραχυθεραπεία αυξάνει κατά πολύ την πιθανότητα θανάτου της ασθενούς.

Επειδή το τμήμα βραχυθεραπείας του Γ.Ν.Α Αλεξάνδρας εξυπηρετεί ογκολογικές ασθενείς που έχουν άμεση χρεία των υπηρεσιών του,

Επειδή τα άλλα δύο δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούν να απορροφήσουν τις ασθενείς, οι οποίες αναγκάζονται -όσες αντέχουν οικονομικά- να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα,

Επειδή η υγεία και η ζωή τους κινδυνεύουν από τη διακοπή των θεραπειών τους,

Επειδή η ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό της υγείας είναι δικαίωμα των πολιτών και καθήκον της Πολιτείας,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Θα προβλεφθεί η άμεση στελέχωση και επαναλειτουργία του τμήματος βραχυθεραπείας του Γ.Ν. «Αλεξάνδρα»;

2. Θα στελεχωθεί με επαρκές μόνιμο προσωπικό το τμήμα βραχυθεραπείας και όλο το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του εν λόγω νοσοκομείου, προκειμένου να παρέχονται οι προβλεπόμενες δημόσιες υπηρεσίες υγείας σε όσους και όσες τις έχουν ανάγκη;