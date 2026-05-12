Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στηρίζει την πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου

Τη στήριξή της στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου εκφράζει με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, καλώντας σε συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας στηρίζει την αυριανή (13 Μάη) πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία και θα δώσει το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 πμ στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των εργαζομένων του Δήμου μας, των υπηρεσιών του δημοσίου, των δασκάλων και καθηγητών, των υγειονομικών που δεν δέχονται ως κανονικότητα τη ζωή χωρίς δικαιώματα και δεν ανέχονται να πληρώνουν διαρκώς τα «σπασμένα», αυτή τη φορά της πολεμικής εμπλοκής.

Η κυβέρνηση "κουνάει το δάχτυλο" στους δημόσιους υπάλληλους, με τα πειθαρχικά, την αξιολόγηση και την άρση της μονιμότητας. Απειλούν και εκβιάζουν αυτοί που έθρεψαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιβραβεύουν τα στελέχη τους που παρανομούν, τσακίζοντας καθημερινά τη ζωή των εργαζομένων και του λαού.

Οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που προώθησαν όλες με τη σειρά οι Κυβερνήσεις, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, περνούν σήμερα σε νέο επίπεδο. Κρίσιμες υπηρεσίες για τη ζωή του λαού δρομολογούνται να οδηγηθούν στην ανταπόδοση ή στα χέρια των ιδιωτών.

Η ανταποδοτικότητα και η ιδιωτικοποίηση προωθούνται σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, στρατηγική τόσο της κυβέρνησης της ΝΔ, όσο και των προηγούμενων, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, στη ΔΥΠΑ και στα δικαστήρια, η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων των δήμων και ιδιαίτερα των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, που οδήγησε σε προσωρινή αναδίπλωση την κυβέρνηση, δείχνουν τη μοναδική διέξοδο που έχουν οι εργαζόμενοι και ο λαός. Τον δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και την πολεμική εμπλοκή.

Διεκδικούμε μαζί τους μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες των Δήμων, των νοσοκομείων, των σχολείων. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους και καμία άρση της μονιμότητας. Αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για τους Δήμους, την υγεία, την παιδεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες.