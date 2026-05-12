Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν από τον 6ο όροφο- Νεκρή η μία

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν στο κενό.
Τραγωδία στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας , με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία να χάσει τη ζωή της ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας.
Για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται από την Αστυνομία.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Σοκ στην Ηλιόπουλη όταν δύο ανήλικες 17 ετών έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου, όταν οι δύο κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας που βρίσκεται στον έκτο όροφο και έπεσαν μαζί στο κενό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη μοιραία πτώση, φέρονται να έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας.
Η μία εκ των δύο είναι μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
