Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών/τριών: «Οι λειτουργοί της Υγείας υποφέρουν λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό»

Με ανακοίνωσή της για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών στα νοσοκομεία της περιοχής, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένη πίεση στο ΕΣΥ.



Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής:

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-τριών σήμερα και στα Νοσοκομεία της Αχαΐας οι λειτουργοί της Υγείας υποφέρουν από την υπερεντατικοποίηση εργασίας λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό. Τους ανθρώπους που κάποτε, επί κορονοϊού, όλοι τους χειροκροτούσαμε για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους έχει αφήσει στην τύχη τους.

Μια νοσηλεύτρια σ’ επισφαλείς νυχτερινές βάρδιες με 15 και 20 ασθενείς, χρωστούμενα ρεπό και άδειες από το 2024, βάρδιες πρωί-νύχτα και Σαββατοκύριακα, μισθοί πείνας που δεν καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών τους, ελλείψεις σε υλικά για να κάνουν τη δουλειά τους κ.α., διαμορφώνουν ένα γκρίζο σκηνικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών ξεπερνούν τις 120.

Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση!

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο λαλίστατος, κατά τα άλλα, υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, που στο παρελθόν έχει καταφερθεί εναντίον των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες του. Οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Βουλή δια του τομεάρχη Υγείας και βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου είναι συνεχείς, όμως οι αρμόδιοι κωφεύουν.

Απαιτούμε: Προσλήψεις ΤΩΡΑ, αύξηση της χρηματοδότησης στο ΕΣΥ και οικονομικά κίνητρα προς του νοσηλευτές/τριες ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να μην αναγκάζονται οι πολίτες να ξοδεύουν από το υστέρημά τους για την υγεία τους!