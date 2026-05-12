Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλεία

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το Σωματείο Εργαζομένων Τροφίμων - Ποτών Δυτικής Αχαΐας πραγματοποίησαν συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας, με αφορμή τα κρούσματα φυματίωσης και τον θάνατο 20χρονου εργάτη από λεπτοσπείρωση στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίηση και Συσκευασία Τροφίμων – Ποτών Δυτικής Αχαΐας – Ανδραβίδας – Κυλλήνης, από κοινού με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, συναντήθηκε χθες (11/05/2026), κατόπιν αιτήματός μας, με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας κα Άννα Μαστοράκου και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειες, που έχουν πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα φυματίωσης σε μετανάστες εργάτες γης και συσκευαστηρίων στη περιοχή Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλείας, αλλά και τον πρόσφατο θάνατο 20χρονου εργάτη από λεπτοσπείρωση.

Οι συνδικαλιστικοί φορείς αναφέραμε ότι η πλειοψηφία των χιλιάδων μεταναστών εργατών, που δουλεύουν στα χωράφια και στα συσκευαστήρια της περιοχής ζουν σε παραπήγματα και πρόχειρους καταυλισμούς από νάιλον, στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο, χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο και καθαρό νερό, χωρίς στοιχειώδεις χώρους υγιεινής και αποχέτευσης. Δεκάδες άνθρωποι ζουν και κοιμούνται σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα, δίπλα σε σωρούς σκουπιδιών και σε συνθήκες που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Eπισημάναμε επίσης ότι δεν μπορεί σήμερα, το 2026, οι χιλιάδες εργαζόμενοι, που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις απέραντες καλλιέργειες της Δυτικής Αχαΐας, της Νέας Μανωλάδας και της ευρύτερης περιοχής, παράγοντας εκατοντάδες τόνους αγροτικών προϊόντων και τεράστια κέρδη για τη μεγαλοεργοδοσία, να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς να εφαρμόζονται ούτε καν οι στοιχειώδεις κανονισμοί για τη διαμονή, την υγιεινή και την ασφάλεια.

Τα πρόσφατα περιστατικά αναδεικνύουν την παντελή έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και διαμονής τόσο των μεταναστών όσο και των Ελλήνων εργαζομένων στα χωράφια και στα συσκευαστήρια της περιοχής. Την ίδια ώρα, η μεγαλοεργοδοσία της περιοχής καταγράφει τεράστια κέρδη, ενώ οι χώροι δουλειάς και διαμονής μετατρέπονται σε υγειονομικές βόμβες.

Η κα Μαστοράκου μας ενημέρωσε ότι το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, το οποίο θα πραγματοποιήσει τεστ φυματινοαντίδρασης Mantoux σε δείγμα του πληθυσμού. Σε σχετική ερώτησή μας για τον χρόνο πραγματοποίησης των ελέγχων, μας απαντήθηκε ότι αναμένεται από το Υπουργείο Υγείας η προμήθεια 500 τεστ φυματίνης, χωρίς τα οποία δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι έλεγχοι.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι όσοι βρεθούν θετικοί στη φυματινοαντίδραση θα χρειαστεί να υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος και, όπου απαιτείται, να ακολουθήσουν ειδική θεραπευτική αγωγή διάρκειας από τρεις έως και εννέα μήνες. Ωστόσο από τη συζήτηση φάνηκε ότι ακόμα και τις ακτινογραφίες οι υπηρεσίες θα δυσκολευτούν να τις προγραμματίσουν.

Για μας τα μέτρα, τα οποία ανακοινώθηκαν είναι ανεπαρκή μπροστά στη σοβαρότητα της κατάστασης, μιας και ακόμα και οι επιστημονικές κατευθύνσεις, αναφέρουν ότι όταν εμφανίζονται πολλαπλά κρούσματα φυματίωσης σε πληθυσμούς, όπου ζουν και εργάζονται σε συνθήκες συγχρωτισμού, απαιτούνται άμεσα μαζικοί προληπτικοί έλεγχοι, πλήρης ιχνηλάτηση επαφών, συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Στην περιοχή εργάζονται πάνω από 5.000 εργαζόμενοι στα χωράφια και στα συσκευαστήρια και ήδη έχουν εμφανιστεί δεκάδες περιστατικά φυματίωσης. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης δεν μπορεί να γίνεται με περιορισμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους και με μόλις 500 τεστ, όταν οι εργαζόμενοι ζουν σε συνθήκες, που ευνοούν τη μετάδοση σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τις σοβαρές ελλείψεις και την υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγείας της περιοχής, γεγονός, που δυσκολεύει την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Παραθέτουμε τα αιτήματα που καταθέσαμε στο υπόμνημα. Αιτούμαστε:

· Πλήρη διερεύνηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με ταυτόχρονο έλεγχο για την ανθεκτικότητα των μυκοβακτηριδίων. Να εφαρμοστεί άμεσα επιδημιολογική επιτήρηση όλων των περιστατικών φυματίωσης με ταυτόχρονη ανεύρεση και αντιμετώπιση νέων περιστατικών μέσα από μαζικούς ελέγχους.

· Να γίνει άμεσα ιχνηλάτηση όλων των περιστατικών και εφαρμογή μέτρων περιορισμού των στενών επαφών των ενεργών κρουσμάτων.

· Να δοθεί κάθε απαραίτητη στήριξη και βοήθεια στα ενεργά κρούσματα και όσους νοσηλεύονται, κανείς να μην χάσει το μεροκάματό του.

· Πλήρη και δωρεάν κάλυψη της θεραπείας όλων των θετικών κρουσμάτων (και των περιπτώσεων λανθάνουσας φυματίωσης) με ταυτόχρονη εξασφάλιση της σωστής λήψης της αγωγής τους για όλο το αναγκαίο χρονικό διάστημα.

· Να πραγματοποιηθεί δωρεάν προληπτικός ιατρικός και επιδημιολογικός έλεγχος στο σύνολο των Ελλήνων και μεταναστών εργατών των συγκεκριμένων περιοχών.

· Να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια για την ηλικία τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαίτερες από υγειονομικής άποψης συνθήκες στις οποίες ζουν (τέτανος, ηπατίτιδα κτλ).

· Να δημιουργηθεί Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο για όλους τους κατοίκους της περιοχής και ενισχυθούν οι δομές Υγείας της περιοχής με γιατρούς και νοσηλευτές, για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των κατοίκων Ελλήνων και μεταναστών.

· Να εξασφαλιστεί άμεσα η διαμονή των εκατοντάδων μεταναστών εργατών σε κατάλληλα καταλύματα και κτήρια με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

· Να κατοχυρωθούν ίσα δικαιώματα για Έλληνες και μετανάστες εργάτες σε ό,τι αφορά μισθούς, ασφάλιση, επιδόματα, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

· Να κατοχυρωθεί ικανοποιητικός μισθός για όλους τους Έλληνες και μετανάστες εργάτες που απασχολούνται με την καλλιέργεια, τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων με βάση τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας Γάλακτος – Τροφίμων –Ποτών. Πενθήμερο – 8ωρο – 40ωρο.

· Να δοθούν χαρτιά, άδειες διαμονής προκειμένου να βγάλουν ΑΜΚΑ για να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και ιατρικό έλεγχο. Τα χαρτιά αυτά είναι απαραίτητα για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας στους μετανάστες εργάτες, που δουλεύουν στα συσκευαστήρια.