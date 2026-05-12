Το Θέρμο γέμισε εικόνες, χαμόγελα και μηνύματα φροντίδας μέσα από τη δράση «Κινηματογράφος για Όλους»

Μια ξεχωριστή εμπειρία πολιτισμού και διαγενεακής σύνδεσης είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μικροί και μεγάλοι στο Θέρμο, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, μέσα από τη δράση «Κινηματογράφος για Όλους: Διαγενεακότητα, Βιωματικές Προβολές και Δράσεις για Παιδιά και Γονείς απομακρυσμένων περιοχών της Δυτικής Ελλάδας», που υλοποιήθηκε από την ομάδα της Co2gether σε συνεργασία με τον Δήμος Θέρμου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "η δράση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θέρμου, με τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου και του Κ.Η.Φ.Η., μετατρέποντας τον χώρο σε ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, με κοινό άξονα τον κινηματογράφο και τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής.



Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ταινίες με κοινωνικά μηνύματα που ανέδειξαν την αξία της φροντίδας, της αλληλεγγύης και της καθημερινής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Παιδιά, γονείς και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μοιράστηκαν στιγμές συγκίνησης, προβληματισμού αλλά και χαράς, αποδεικνύοντας πως η τέχνη μπορεί να φέρει κοντά τις γενιές και να δημιουργήσει ουσιαστικούς δεσμούς.



Ιδιαίτερα ζεστή ήταν η συζήτηση που ακολούθησε μετά τις προβολές, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις και εμπειρίες γύρω από τη σημασία του «νοιάζομαι» στη σύγχρονη καθημερινότητα.



Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως face painting, ενώ μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν popcorn, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής που έδωσε ακόμη πιο ανθρώπινο και συμμετοχικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η δράση «Κινηματογράφος για Όλους» συνεχίζει να αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές, δημιουργώντας εμπειρίες που ενώνουν τις τοπικές κοινωνίες και αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα.