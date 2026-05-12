Βόνιτσα: Συνελήφθη άνδρας για ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη κατοχή όπλων

Στη σύλληψη ενός άνδρα για ενδοοικογενειακή απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας, ένα ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής απειλής και περί όπλων.

Ειδικότερα, αλλοδαπή γυναίκα υπέβαλλε χθες καταγγελία σε βάρος του κατηγορούμενου (πρώην συντρόφου της), ο οποίος προχθές τα ξημερώματα μετέβη στην οικία της καταγγέλλουσας και την απείλησε φραστικά.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας στο πλαίσιο αναζητήσεων εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τα παρακάτω είδη οπλισμού, για τα οποία στερούταν νόμιμων εγγράφων κατοχής :

-1- κυνηγετική καραμπίνα,

-1- πολεμικό τυφέκιο,

-1- περίστροφο (οξειδωμένο)

-2- αεροβόλα όπλα

-1- κάννη κυνηγετικής καραμπίνας

-1- ξιφίδιο με θήκη

-127- φυσίγγια (κυνηγετικά, πολεμικού όπλου και πιστολιού) και -1- κάλυκας

-1- τσοκ καραμπίνας και

-1- κροτίδα.

Παράλληλα ο κατηγορούμενος παρέδωσε στους αστυνομικούς δύο κυνηγετικά όπλα – καραμπίνες, για τα οποία είχε άδεια κατοχής και επίσης κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.