«Καλλίπολις»: Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Οικογένειες Μαζί: Μεγαλώνουμε σε ένα Σπίτι με Αξίες»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ε.Ο.Π.Α.Ε. και την Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ» που δραστηριοποιείται στην Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων - Παραλίας Πατρών, διοργανώνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την εκδήλωση «Οικογένειες Μαζί: Μεγαλώνουμε σε ένα Σπίτι με Αξίες», την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 18:30, στην Παλαιά Πατρινή Παιδική Εξοχή στα Ροΐτικα Πατρών.

Η δράση αξιοποιεί τον συμβολισμό του σπιτιού και αναδεικνύει τη σημασία της οικογένειας ως βασικού χώρου διαμόρφωσης αξιών, σχέσεων και εμπειριών ζωής. Μέσα από διαδραστικά βιωματικά «δωμάτια», γονείς και παιδιά θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν την επικοινωνία, τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη σύνδεση μεταξύ τους. Γιατί ένα σπίτι με αξίες δεν χρειάζεται να είναι τέλειο· χρειάζεται να είναι αυθεντικό, ασφαλές και ανοιχτό στην εξέλιξη. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας Cantelena Choir Πάτρας, σε μια κοινή εμπειρία γεμάτη μουσική και συμμετοχή για όλη την οικογένεια.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν και υποστηρίζουν φορείς της τοπικής κοινότητας, όπως ο Κοινωνικός Τομέας του Δήμου Πατρέων, η Τοπική Ενότητα Ροϊτίκων, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων: 2ου Παραλίας Πατρών και «Μαραγκοπουλείου» Βραχναιΐκων, καθώς επίσης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Ροιτίκων.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

-18:30 – 20:00 | Παράλληλα βιωματικά δρώμενα και ενημερωτικά περίπτερα

-20:00 | Παιδική Χορωδία Cantelena Choir Πάτρας – Λήξη εκδήλωσης

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πληροφορίες: 2610 226948 & 2610 623290 (08:00–15:00)