Με επιτυχία το 1ο Περιφερειακό συνέδριο της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πατρών "Άγιος Ανδρέας"

Με τεράστια συμμετοχή επιστημόνων υγείας που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 10 Μαϊου το 1ο Περιφερειακό συνέδριο της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού νοσοκομείου Πατρών ( Άγιος Ανδρέας).

Ο Συντονιστής διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού νοσοκομείου Πατρών κος Αλμπάνης Γιώργος, παρουσίασε μαζί με τους συνεργάτες του και διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές καρδιολόγους από όλη την επικράτεια τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της καρδιολογίας .

Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝ Πατρών να παρουσιάσει το εξαιρετικό έργο που επιτελεί σε καθημερινή βάση δίπλα στους ασθενείς.

Στο συνέδριο απεύθυναν τιμητικούς χαιρετισμούς ο Αντιπεριφερειάρχης κος Μπονάνος Χαράλαμπος, ο διοικητής της 6 ΥΠΕ κος Θεοδωρόπουλος Ηλίας και ο διοικητής του ΓΝ Πατρών κος Μπάκαβος Ιωάννης .

Στα 2 χρόνια διεύθυνσης της καρδιολογικής κλινικής υπό τις οδηγίες του κου Αλμπάνη οι στεφανογραφίες από 400 ανά έτος έχουν εκτοξευθεί στις 2000 δήλωσε ο κος Μπονάνος θέλοντας να τονίσει την μεγάλη πρόοδο της κλινικής και την αγαστή συνεργασία που έχει με την αντίστοιχη του ΠΝΠ στο Ρίο.