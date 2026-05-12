«Musical» από την Πολυφωνική Χορωδία της Πάτρας

Στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Οργανισμού της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», πραγματοποιούνται την προσεχή Κυριακή 17 Μαΐου, δύο συναυλίες- παραστάσεις με τον τίτλο: «MUSICAL», με κεντρικό άξονα το ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος, Διοικητική Διεύθυνση: Έφη Καββαδία) και τη ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού (Διεύθυνση: Λούση Χριστοδούλου).

Οι συναυλίες- παραστάσεις θα γίνουν στο Θέατρο «Λιθογραφείο» (Μαιζώνος 172β), η πρώτη στις 5.30 το απόγευμα και η δεύτερη, στις 9 το βράδυ.

Στο «MUSICAL», θα λάβουν μέρος σπουδαστές της Σχολής Μονωδίας και Σύγχρονου Τραγουδιού του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», τάξεων των καθηγητριών, Ειρήνης Καράγιαννη και Χρύσας Πανταζοπούλου και η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού, με τη διεύθυνση της Λούσης Χριστοδούλου. Πιάνο θα παίξουν οι καθηγήτριες, Μαρίνα Μυλωνά και Λούση Χριστοδούλου, ενώ κρουστά ο καθηγητής, Γιώργος Λαμπράκος.

Πρόκειται για παραστάσεις- συναυλίες, που αναφέρονται στα σημαντικότερα Μιούζικαλ όλων των εποχών. Από μαγικά παραμύθια, μέχρι ιστορίες γεμάτες πάθος, όνειρα και συγκίνηση, που θα ταξιδέψουν τον ακροατή σε κόσμους, στους οποίους η μουσική γίνεται η γλώσσα των συναισθημάτων.

Η είσοδος στις παραστάσεις- συναυλίες, θα πραγματοποιηθεί με αριθμημένες προσκλήσεις, οι οποίες διατίθενται ήδη στη Γραμματεία του Οργανισμού (επί πλάνου η επιλογή των θέσεων), καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων στο «Λιθογραφείο», συνιστάται η έγκαιρη προμήθεια των προσκλήσεων, ενώ ταμείο θα λειτουργεί και στο θέατρο, πριν από την κάθε παράσταση.

Πληροφορίες: Γραφεία Οργανισμού, Κορίνθου 280- Γούναρη, τηλ. 2610222248 και 2610279679, καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. www.polyphonikipatras.gr