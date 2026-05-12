«Musical» από την Πολυφωνική Χορωδία της Πάτρας

Οι συναυλίες- παραστάσεις θα γίνουν στο Θέατρο «Λιθογραφείο»
Στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Οργανισμού της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», πραγματοποιούνται την προσεχή Κυριακή 17 Μαΐου, δύο συναυλίες- παραστάσεις με τον τίτλο: «MUSICAL», με κεντρικό άξονα το ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος, Διοικητική Διεύθυνση: Έφη Καββαδία) και τη ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού (Διεύθυνση: Λούση Χριστοδούλου).
Οι συναυλίες- παραστάσεις θα γίνουν στο Θέατρο «Λιθογραφείο» (Μαιζώνος 172β), η πρώτη στις 5.30 το απόγευμα και η δεύτερη, στις 9 το βράδυ.
Στο «MUSICAL», θα λάβουν μέρος σπουδαστές της Σχολής Μονωδίας και Σύγχρονου Τραγουδιού του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», τάξεων των καθηγητριών, Ειρήνης Καράγιαννη και Χρύσας Πανταζοπούλου και η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού, με τη διεύθυνση της Λούσης Χριστοδούλου. Πιάνο θα παίξουν οι καθηγήτριες, Μαρίνα Μυλωνά και Λούση Χριστοδούλου, ενώ κρουστά ο καθηγητής, Γιώργος Λαμπράκος.
Πρόκειται για παραστάσεις- συναυλίες, που αναφέρονται στα σημαντικότερα Μιούζικαλ όλων των εποχών. Από μαγικά παραμύθια, μέχρι ιστορίες γεμάτες πάθος, όνειρα και συγκίνηση, που θα ταξιδέψουν τον ακροατή σε κόσμους, στους οποίους η μουσική γίνεται η γλώσσα των συναισθημάτων.
Η είσοδος στις παραστάσεις- συναυλίες, θα πραγματοποιηθεί με αριθμημένες προσκλήσεις, οι οποίες διατίθενται ήδη στη Γραμματεία του Οργανισμού (επί πλάνου η επιλογή των θέσεων), καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων στο «Λιθογραφείο», συνιστάται η έγκαιρη προμήθεια των προσκλήσεων, ενώ ταμείο θα λειτουργεί και στο θέατρο, πριν από την κάθε παράσταση.
Πληροφορίες: Γραφεία Οργανισμού, Κορίνθου 280- Γούναρη, τηλ. 2610222248 και 2610279679, καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. www.polyphonikipatras.gr
Τιθορέα: Πώς δρούσε η 8μελής συμμορία – Από Καλάβρυτα και Πάτρα ορισμένοι από τους 8 συλληφθέντες για την απόπειρα ληστείας στην τράπεζα
Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγ. Σοφίας
Απέδρασε κρατούμενος από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr