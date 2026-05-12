Μ. Χρυσοχοΐδης για τη σύλληψη των ληστών στην Κάτω Τιθορέα: «Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό»

Στη σύλληψη των έξι ανδρών και δύο γυναικών που φέρονται να εμπλέκονται στη ένοπλη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι η ομάδα παρακολουθούνταν αρκετό διάστημα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης παρακολούθησης της ομάδας από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI».

«Υπάρχει μία καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν τη ληστεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, τα μέλη της ομάδας είχαν εμπλακεί και σε άλλες ληστείες, ενώ έκανε λόγο για ιδιαίτερα οργανωμένη και δραστήρια εγκληματική ομάδα. «Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι αστυνομικές υπηρεσίες. «Αυτό είναι ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι υπηρεσίες μας. Όταν έχουν καλή οργάνωση, έχουν ικανό προσωπικό, όταν έχουν εξοπλισμούς και τεχνολογία και βεβαίως όταν συγκροτούν ομάδες στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι οποίες τελικώς έχουν ένα αποτέλεσμα καλό και ωφέλιμο για την κοινότητα», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η ομάδα ενδέχεται να συνδέεται και με άλλες υποθέσεις πέραν των ληστειών, ο υπουργός απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι την περαιτέρω διερεύνηση θα αναλάβουν οι δικαστικές και ανακριτικές αρχές. «Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δική μας δουλειά να το βρούμε τώρα. Θα τα βρουν τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία που θα κάνει την έρευνα», ανέφερε.

Για τη συγκεκριμένη ομάδα πρόσθεσε ότι «ήταν πάρα πολύ ικανοί και πολύ δραστήριοι κάνοντας ληστείες», ωστόσο, όπως τόνισε ο υπουργός, «τελικώς έπεσαν στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν».